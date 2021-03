Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc điều trị, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức tiếp nhận các Việt kiều trở về từ châu Âu. Trong số này, 1 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được đưa vào điều trị cách ly, các trường hợp còn lại được theo dõi, giám sát y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Các công dân trở về từ Đức được mang đồ bảo hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ khi lên máy bay đến nơi cách ly tập trung tại KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ).

QUY TRÌNH CHẶT CHẼ

Ngày 11/3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận 305 công dân trở về từ châu Âu, trong đó có 173 công dân nam và 132 nữ. Những người này đáp chuyến bay từ Đức về TP. Hồ Chí Minh, đã được đưa về cách ly tập trung tại KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam. Trong ngày 12/3, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và 1 trường hợp có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nam, 48 tuổi, thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Long Điền để cách ly, điều trị.

Thượng tá Vũ Tá Hải, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban CHQS TX. Phú Mỹ cho biết, từ khi lên máy bay ở Đức đến chỗ cách ly tại KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam, các công dân đều mặc đồ bảo hộ phòng, chống dịch. Về đến khu cách ly, các công dân được khử khuẩn hành lý, khai báo y tế và đo thân nhiệt. Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân được bố trí ở 5 người/phòng; phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 2 lần.

Khu cách ly có lực lượng công an và quân sự tham gia làm công tác bảo vệ ở cổng chính và xung quanh nhằm ngăn chặn tình trạng công dân trốn cách ly hoặc người ngoài vào khu vực cách ly. “Chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong khu cách ly. Lực lượng làm nhiệm vụ và công dân đến cách ly đều an toàn, được bảo vệ sức khỏe”, Thượng tá Hải nói thêm.

KHÔNG ĐỂ LÂY NHIỄM CHÉO

Theo báo cáo của BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh, từ khi dịch bệnh xảy ra (tháng 2/2020) đến nay, tỉnh BR-VT đã tiếp nhận và đưa 9.218 trường hợp đến cách ly tập trung tại 9 cơ sở của tỉnh. Qua xét nghiệm, 81 người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đã được phát hiện và chuyển đến 2 bệnh viện của tỉnh để chữa trị là Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Trong đó, 80 bệnh nhân đã khỏi bệnh, chỉ còn 1 trường hợp vừa phát hiện nhiễm bệnh nêu trên. Công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đã được ngành y tế tỉnh phối hợp với các lực lượng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bác sĩ Dương Văn Muôn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Điền cho hay, trung tâm đã sắp xếp cơ sở vật chất của 6 khoa thành khu điều trị theo mô hình khép kín một chiều. Khu vực này có cổng đi riêng, đồng thời rào chắn và đặt bảng thông báo yêu cầu người không có phận sự không được đến gần và vào khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19. Khu vực này nằm tách biệt với khu vực khám bệnh và nơi làm việc của đội ngũ nhân viên y tế và hành chính của trung tâm nhằm bảo đảm không để lây nhiễm chéo.

“Thời gian đầu, Trung tâm Y tế huyện Long Điền còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Chúng tôi đã sắp xếp các phòng ở các khoa lại với nhau tạo thành khu điều trị COVID-19 bảo đảm an toàn. Vì vậy, người dân yên tâm và đến khám bệnh tại trung tâm bình thường như những ngày đơn vị chưa tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19”, bác sĩ Muôn nói.

Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, mỗi đợt tiếp nhận công dân về tỉnh cách ly tập trung, ngành đều chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo và phối hợp kịp thời giữa các lực lượng. Trong đó, ngành yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận người về cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên y tế và nhân viên tại các cơ sở cách ly về việc thiết lập, triển khai cách ly tập trung, khử khuẩn và xử lý môi trường; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cách ly trong việc lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở GT-VT hợp đồng phương tiện đưa người cách ly đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung ra bến tàu, bến xe gần nhất để các công dân trở về nơi cư trú. BCĐ phòng, chống dịch các địa phương tiến hành thu phí cách ly theo đúng quy định; phối hợp với các lực lượng tổ chức quản lý, giám sát người cách ly và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly; cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho người đến cách ly… “Chúng tôi đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu không để dịch lây lan cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly cũng như lây lan ra cộng đồng”, bác sĩ Phạm Minh An nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM