Sáng 5/10, Hội LHPN huyện Long Điền tổ chức buổi tập huấn phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em cho gần 150 học viên là cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên phụ nữ của 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phổ biến các nội dung như: an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; cách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống suy dinh dưỡng; phương pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn gia đình.

NGỌC TUYỀN