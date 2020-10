Tăng cường phát hiện và điều trị bệnh lao kháng thuốc

Từ khi thành lập (tháng 6/2017) đến nay, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (huyện Long Điền) đã phát hiện, thu dung và điều trị kịp thời nhiều bệnh nhân lao kháng thuốc. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao sức khỏe người bệnh, hạn chế nguồn lây trong cộng đồng.

Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Bác sĩ Phạm Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Lao - HIV kháng thuốc, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí cho biết, người bị bệnh lao phổi không điều trị trong 1 năm có thể lây bệnh cho 10 - 15 người khác. Những người này lại trở thành nguồn lây bệnh cho cộng đồng. Bệnh lao phát hiện muộn, điều trị không đúng cách sẽ trở thành bệnh lao kháng thuốc, dễ dẫn đến tử vong.

Lao kháng thuốc là tình trạng vi khuẩn lao kháng thuốc chống lao. Những trường hợp này điều trị rất khó khăn và là nguồn lây lan nguy hiểm cho cộng đồng. Mức độ nguy hiểm, chi phí chữa bệnh cao gấp nhiều lần, thời gian điều trị của bệnh nhân lao kháng thuốc cao kéo dài gấp 2-3 lần so với bệnh nhân lao thông thường. Nguyên nhân gây bệnh lao kháng thuốc là do người bệnh không tuân thủ điều trị hoặc do thầy thuốc chỉ định điều trị không đúng (thường gặp ở các phòng khám tư không được Chương trình Chống lao hướng dẫn và giám sát).

Nguy cơ lao kháng thuốc ở người bệnh lao có HIV cao hơn người bệnh lao đơn thuần do vi rút HIV làm suy giảm khả năng miễn dịch khiến sự hỗ trợ miễn dịch khi sử dụng thuốc giảm. Việc điều trị cùng lúc 2 loại bệnh thường gây tương tác, làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị lao và HIV. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh lao ở người có HIV vẫn có thể chữa khỏi hoàn toàn. “Khi có các triệu chứng như người mệt mỏi, ho dai dẳng, khó thở… nên đi khám tại các cơ sở y tế và làm xét nghiệm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh lao cần điều trị ngay và tuân thủ theo phác đồ điều trị cho đến khi khỏi bệnh để không lây lan cho những người xung quanh”, bác sĩ Nghĩa nói thêm.

Trong 8 tháng năm 2020, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí đã khám bệnh cho hơn 4.750 trường hợp, qua đó đã phát hiện 24 bệnh nhân lao kháng thuốc và tất cả đều được đưa vào điều trị, có kết quả tích cực. Hiện nay, bệnh viện đang quản lý, điều trị cho 54 bệnh nhân lao kháng thuốc.

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí hiện có 1 máy chụp X-quang lưu động để khám, sàng lọc cho bệnh nhân trên toàn tỉnh và 2 máy Gene Xpert dùng làm xét nghiệm, sàng lọc và phát hiện bệnh nhân lao kháng thuốc. Những máy móc này đã giúp Bệnh viện phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh lao, nhất là bệnh nhân lao kháng thuốc. Bệnh viện cũng có 10 giường bệnh điều trị nội trú cho bệnh nhân lao kháng thuốc, với thời gian điều trị 14 ngày. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ được bác sĩ theo dõi, quản lý và hẹn tái khám.

“Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã khám, sàng lọc cho người dân huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Từ nay đến cuối năm 2020, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tiếp tục về các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh để khám, nhằm phát hiện và thu dung các bệnh nhân lao về điều trị tại đơn vị”, bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí cho hay.

