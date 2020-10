"Kéo" thanh niên vào hoạt động phong trào

Là xã vùng xa của TX. Phú Mỹ, với gần 2/3 ĐVTN là dân tộc thiểu số, nhưng Đoàn Thanh niên xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ luôn là điểm sáng trong công tác tập hợp thanh niên và thực hiện hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đoàn thanh niên xã Sông Xoài ra quân dọn vệ sinh và trồng cây tại Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu.

Sáng Chủ nhật, trời mưa nhẹ nhưng sân vận động xã Sông Xoài vẫn sôi động bởi hàng trăm cổ động viên đến cổ vũ cho giải bóng đá chào mừng Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10). Thể thao là kênh hữu hiệu để Xã Đoàn Sông Xoài tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn.

Anh Vòng Lai Sáng, dân tộc Hoa (ấp Sông Xoài 1) cho hay, trước đây, thanh niên thường chơi bóng chuyền, cầu lông và vài năm gần đây có thêm bóng đá. Mỗi ấp đều có sân bóng chuyền riêng, còn sân bóng của xã thì mở cửa miễn phí, thanh niên tự chia thành nhóm để luyện tập và thi đấu giao hữu. “Chiều nào cũng vậy, thanh niên rủ nhau đến chơi bóng đông vui lắm. Tụi mình vừa rèn luyện sức khỏe, vừa được giao lưu và thêm hiểu hơn về văn hóa của đồng bào dân tộc Châu Ro, Hoa ở các ấp”, anh Sáng nói thêm.

Anh Nguyễn Văn An cũng là người đam mê bóng đá. Được Xã Đoàn giới thiệu, anh đến sân bóng tập luyện cùng các bạn gần 1 năm qua. Bóng đá giúp sức khỏe anh An ngày một tốt hơn, đồng thời thêm gắn bó hơn với những thanh niên khác trong xã. “Từ đá bóng, chúng tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên xã phát động, như: dọn vệ sinh các tuyến đường trong xã, trồng hoa, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh…”, anh An nói.

Anh Lý Văn Nhẹ, Bí thư Xã Đoàn Sông Xoài cho biết, toàn xã có 235 ĐVTN, trong đó có 125 ĐVTN là người dân tộc thiểu số. Trước đây, việc tập hợp thanh niên gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân như: nhận thức, trình độ văn hóa của một số thanh niên chưa cao; còn có tư tưởng tách biệt với cộng đồng tại địa phương; đời sống kinh tế bấp bênh, đi làm ăn xa… Trước thực tế đó, Xã Đoàn đã đổi mới phương thức tiếp cận và tập hợp thanh niên. Theo đó, Xã Đoàn ưu tiên bố trí bí thư chi đoàn ấp là người dân tộc để hiểu về văn hóa, tập quán và dễ tiếp cận thanh niên. Từ đó, bí thư chi đoàn ấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, tìm cách tháo gỡ khó khăn, động viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Nhờ cách tiếp cận này, thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào ngày một đông hơn. Tỷ lệ ĐVTN là người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động Đoàn, Hội trên địa bàn xã luôn đạt trên 70%.

Một trong những kênh để tập hợp thanh niên hiệu quả là các hoạt động thể thao. Toàn xã hiện có 5 đội bóng đá và 2 đội bóng chuyền tại 6 ấp. Mỗi chiều các đội bóng đều tập luyện. Bên cạnh đó, Xã Đoàn còn thường xuyên kêu gọi thanh niên ra quân thực hiện các hoạt động: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, xóa biển quảng cáo… góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm thêm xanh, sạch đẹp, văn minh.

Trong 9 tháng năm 2020, Đoàn Thanh niên xã Sông Xoài đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: vận động DN, nhà hảo tâm phát hơn 130 phần quà cho đối tượng gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, tổng trị giá hơn 35 triệu đồng; phát tặng khẩu trang vải, dung dịch rửa tay sát khuẩn và hàng trăm tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19; trao 50 suất học bổng cho HS nghèo trị giá 19 triệu đồng; tổ chức 5 đợt quét dọn, phát quang, xóa tờ rơi quảng cáo trên các tuyến đường chính tại xã Sông Xoài nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp trong ĐVTN.

Ngoài ra, xã cũng tạo điều kiện giúp ĐVTN vay vốn hoặc hỗ trợ vốn sản xuất, huy động các nguồn vốn giúp thanh niên tham gia giải quyết việc làm, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trong thanh niên.

Anh Dương Văn Sơn, Bí thư Chi Đoàn ấp Cầu Ri chia sẻ, gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng làm thuê làm mướn lo cho 3 con ăn học. Nhà nghèo, lại nhút nhát, tự ti về bản thân nên anh ít khi giao lưu, sinh hoạt Đoàn tại địa phương. Biết hoàn cảnh của anh, Đoàn Thanh niên xã đến tận nhà vận động anh tham gia các hoạt động Đoàn, đồng thời tham mưu UBND xã giao cho anh quản lý sân vận động xã với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Năm 2010, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi Đoàn ấp. Trên cương vị mới, anh tích cực tham gia hoạt động Đoàn và trở nên hoạt bát, tự tin hơn. Cuối tháng 9 vừa qua, Xã Đoàn đã giới thiệu để Hội LHTNVN tỉnh hỗ trợ vốn 10 triệu đồng thực hiện mô hình “Nuôi bò sinh sản”. Anh chị vay mượn thêm tiền mua được 2 con bò về nuôi. “Vợ chồng tôi mừng lắm, bảo ban nhau chăm sóc thật tốt để bò sớm sinh sản, tạo điều kiện cải thiện thu nhập cho gia đình”, anh Sơn nói.

Theo anh Lý Văn Nhẹ, thời gian tới, Xã Đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào tình nguyện theo hướng thiết thực, cụ thể, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương.

