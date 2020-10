Bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản khi bão đổ bộ

Đầu giờ chiều 27/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã họp với các bộ ngành, địa phương tại Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, đặt tại TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: NHẬT BẮC

Thông tin tại cuộc họp cho biết, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Kon Tum đã có công điện, văn bản chỉ đạo và triển khai ứng phó với bão như: tổ chức thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển trú tránh, neo đậu; gia cố, di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản; rà soát, chuẩn bị sơ tán dân khu vực nguy hiểm; sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong khu vực nguy hiểm; thời gian hoàn thành vào 17-19h chiều 27/10.

HS các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên nghỉ học từ ngày 27/10.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai sơ tán người dân tại các khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu, KDL, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong thành phố; cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn, chỉ đạo chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, biển hiệu, biển quảng cáo, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cây trồng lâu năm, cây công nghiệp.

Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phấm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông nhất là đi lại khi có bão và khi mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ, ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, cử người theo dõi, canh gác tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, ngầm tràn, nước chảy xiết, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vận hành đón lũ; đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, đê điều, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công.

Đến 11 giờ ngày 27/10, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu/229.290 lao động. Trong đó, thoát khỏi khu vực nguy hiểm: 4.061 tàu/29.748 lao động; neo đậu tại các bến: 40.806/198.424 lao động; hiện còn trong vùng nguy hiểm: 142 tàu/1.118 lao động (Bình Định). Các tàu đều đã nhận được thông tin và đang di chuyển trú tránh.

Hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, lưu ý các tàu vận tải, tàu vãng lai. Cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tại bến, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, kiên quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành.

Tổ chức gia cố, chằng chống lồng bè nuôi trồng hải sản, không để dân trên lồng bè khi bão đổ bộ; sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm vào đất liền, chỉ được quay trở lại khi có lệnh của chính quyền, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu nuôi trồng, khu sơ tán.

Triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc chủ động ứng phó của các địa phương được dự báo bão số 9 sẽ đổ bộ vào như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là 1 trong 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây hướng vào miền Trung, vì vậy, chúng ta không được phép chủ quan, phải triển khai có hiệu quả mọi biện pháp với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như của nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phải tập trung bảo đảm an toàn trên đất liền khi bão đổ bộ, chú trọng triển khai sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không an toàn; bảo đảm an toàn tại các công trình, tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, bệnh viện, trường học, công sở, các biển quảng cáo...; bảo vệ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường dây 500kv, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng... Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng cùng với các địa phương phải rà soát tất cả các hồ, đập để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố nếu có; đồng thời quản lý, vận hành an toàn hồ đập, đặc biệt là quy trình vận hành các hồ thủy điện”.

Các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên khẩn trương rà soát các hộ dân còn ở các khu vực có nguy cơ mất an toàn phải di dời ngay, chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi sau bão số 9.

NHẬT BẮC - THẾ LỰC