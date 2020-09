Ngày 9/9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBND TX. Phú Mỹ về công tác chuẩn bị năm học mới 2020-2021, việc thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đoàn HĐND tỉnh khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường TH Châu Pha A (TX. Phú Mỹ).

Năm học 2020-2021, TX. Phú Mỹ có 102 cơ sở giáo dục MN, TH và THCS. UBND thị xã đã sửa chữa 11 công trình trường học, hoàn thành kịp thời để đưa và sử dụng trong năm học mới và 3 công trình xây mới, xây mới bổ sung được đưa vào sử dụng, đáp ứng công tác dạy và học. Về đội ngũ, ngành GD-ĐT TX. Phú Mỹ có 1.513 biên chế, trong đó 367 cán bộ quản lý, GV chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Ngành giáo dục huyện còn thiếu 143 biên chế so với chỉ tiêu giao và sẽ thực hiện tuyển dụng đợt 2 trong năm 2020.

Tuy nhiên, hiện nay TX. Phú Mỹ còn thiếu cán bộ quản lý trường học do phải chờ thi tuyển; việc tuyển dụng GV gặp khó khăn do một số vị trí không có người tham gia xét tuyển; tình trạng gia tăng HS quá nhanh gây áp lực cho địa phương về trường lớp; việc hợp đồng dịch vụ kế toán gặp khó khăn… Do đó, UBND TX. Phú Mỹ đề xuất UBND tỉnh và ngành GD-ĐT cần sớm có chỉ đạo trong tuyển dụng GV theo quy định của Luật Giáo dục 2019; giao biên chế GV phù hợp với thực trạng HS tăng nhanh của thị xã; cho phép tuyển mới nhân viên kế toán hoặc được hợp đồng với người làm kế toán có chuyên môn; bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị địa phương tăng cường công tác quản trị trường học, tổ chức bán trú cho HS; giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Đồng thời chú trọng hơn nữa việc quy hoạch trường lớp, đội ngũ để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho những năm học tới…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI