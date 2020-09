Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, bảo đảm an toàn cho HS. Công văn nêu rõ, trong những năm qua, một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn như: sập cổng trường, sập tường rào, sập trần lớp học… ảnh hưởng đến sự an toàn của HS. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không được cải tạo, bảo trì theo quy định; các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm môi trường dạy và học an toàn, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho HS, GV.

HOÀNG DƯƠNG