Chung kết cuộc thi thuyết trình và hùng biện "Chia sẻ và thay đổi"

Chiều 27/9, 8 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng chung kết cuộc thi thuyết trình và hùng biện với chủ đề “Chia sẻ và thay đổi” năm 2020. Cuộc thi do Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh phối hợp Học viện MC Plus tổ chức, dành cho các thí sinh từ 10-18 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh giành thứ hạng cao tại cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh chuẩn bị 1 bài thuyết trình theo chủ đề chỉ định trong 2 phút và trả lời câu hỏi phản biện của Ban giám khảo.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Minh Đức (Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Phượng (Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức) xuất sắc giành giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Kế Huy (Trường THCS Ngô Sĩ Liên) và Lê Thành An (Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu). Thí sinh Nguyễn Đình Quang và Vũ Hải Bình An (Trường THCS Nguyễn An Ninh) đạt giải Ba. Giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Phạm Thị Minh Thư (THCS Nguyễn An Ninh) và Vũ Đào Như Quỳnh (Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Vũng Tàu).

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG