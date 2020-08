Thăm, tặng quà thân nhân Anh hùng Liệt sĩ

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 12/8, đoàn do Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Tạ Văn Sáu tại huyện Đất Đỏ, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Duy tại TP. Bà Rịa và ông Phạm Thiệp - cán bộ tiền khởi nghĩa tại TP. Vũng Tàu.

Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà của Bộ Công an cho thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Duy.

Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao các phần quà của Bộ Công an đến thân nhân các Anh hùng liệt sỹ; đồng thời cũng ghi nhận nguyện vọng của các gia đình, từ đó đề xuất Bộ Công an có những chính sách, chế độ phù hợp đến gia đình chính sách và người có công trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐẠI DƯƠNG