Ấm lòng những suất cơm chay miễn phí

Hơn 4 tháng qua, đều đặn vào ngày 9 và 19 âm lịch tại TTTM Ngãi Giao (gọi tắt là chợ Ngãi Giao) và TTTM Kim Long (gọi tắt là chợ Kim Long), huyện Châu Đức diễn ra hoạt động nấu cơm chay phát miễn phí. Những suất cơm nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng đã làm ấm lòng những người lao động nghèo.

Các thành viên trong BQL chợ Ngãi Giao (huyện Châu Đức) phát cơm chay miễn phí cho người dân.

Bắt đầu từ sở thích ăn chay của một vài thành viên trong BQL chợ cùng với phương châm “ăn chay để thanh lọc cơ thể, tâm an lạc, bình yên và thanh thản”, ông Phan Thiên Khiêm, Trưởng BQL chợ Ngãi Giao đã bàn bạc với các thành viên trong BQL chợ Ngãi Giao và Kim Long về việc phát cơm chay miễn phí cho người dân tại địa phương. Ý tưởng này được nhiều người tán đồng ủng hộ.

Tuy nhiên, để tránh ngày rằm và không ảnh hưởng tới công việc bán các món chay của các tiểu thương tại chợ, các thành viên quyết định chọn ngày 9 và 19 âm lịch hàng tháng để thực hiện chương trình này. Những ngày đầu phát cơm, do chưa nắm bắt được nhu cầu người dân và chưa có người đứng bếp, BQL chợ đặt 400 suất cơm chay ở một tiệm uy tín trên địa bàn TT.Ngãi Giao, phát miễn phí cho người dân tại TT.Ngãi Giao.

Không chỉ lo cho người dân có bữa ăn, các thành viên luôn trăn trở làm sao suất ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy là ông Phan Thiên Khiêm, Trưởng BQL chợ Ngãi Giao đã trích một phần lương và vận động gia đình hỗ trợ để mua bếp nấu cơm công nghiệp, sửa sang lại căn bếp của BQL chợ, mua thêm dụng cụ. Nguyên liệu cũng được các thành viên chuẩn bị, chế biến và đóng thành từng hộp. Đội ngũ nấu và phát cơm chay miễn phí hơn 10 người là thành viên trong BQL chợ, nhà hảo tâm thường xuyên luân phiên tới 2 chợ Ngãi Giao và Kim Long để hỗ trợ hoạt động phát cơm. Bình quân mỗi đợt phát cơm chi phí hết 4,5 triệu đồng do các thành viên BQL chợ và nhà hảo tâm đóng góp. “Mọi công đoạn từ nhặt rau, thái củ, nấu nướng đều được giám sát chặt chẽ để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp được dọn sạch sẽ ngay sau khi công việc nấu nướng hoàn thành”, ông Khiêm nói.

Còn tại chợ Kim Long, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng BQL chợ Kim Long cho biết: “400 suất cơm chay nhưng chỉ vỏn vẹn 30 phút đã hết sạch. Những người nhận cơm chủ yếu là người nghèo, thu nhập thấp, công nhân, tài xế”.

Để bảo đảm an toàn cho người dân khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, BQL các chợ đã chủ động trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở bà con giữ khoảng cách an toàn khi đến nhận cơm.

Cầm trên tay suất cơm chay miễn phí nóng hổi, ông Phạm Văn Chuyền (57 tuổi, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc) xúc động nói: “Tình cờ đi ngang qua và lần đầu tiên được nhận cơm chay miễn phí tại đây, tôi thấy rất ấm lòng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng, nhất là những người lao động nghèo thì suất cơm miễn phí này lại càng có ý nghĩa hơn. Tôi rất mong hoạt động này sẽ được duy trì trong thời gian dài để bà con chúng tôi tiếp tục được nhận những suất cơm ngon như thế này”.

Được biết hiện nay ngoài phát cơm chay miễn phí, BQL chợ Ngãi Giao còn mở thêm tủ quần áo tình thương đặt tại bãi giữ xe khu B và mở cửa 24/24 với phương châm “Ai thừa thì gieo duyên. Ai thiếu thì nhận phước”. Qua đó góp phần lan tỏa tình thương yêu, đùm bọc, tấm lòng sẻ chia trong mỗi người dân tại địa phương, nhất là trong mùa dịch. “Thời gian tới, BQL chợ Ngãi Giao sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để tăng cường nấu cơm chay, tăng thêm suất cơm để phục vụ bà con, tăng thêm các ngày phát cơm trong tháng để cùng chia sẻ khó khăn với người dân”, ông Phan Thiên Khiêm cho hay.

Bài, ảnh: MAI NGỌC