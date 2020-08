7 chuyến bay đưa hành khách mắc kẹt từ tâm dịch Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

Trong 2 ngày 13-14/8, Vietnam Airlines và Vietjet sẽ thực hiện 7 chuyến bay đưa hành khách mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và TP.HCM.

Ngày 11/8, Vietjet cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện 4 chuyến bay giữa Đà Nẵng - Hà Nội và TP.HCM trong 2 ngày 13 và 14/8/2020 để hỗ trợ đưa hành khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về. Cụ thể: 2 chuyến chặng Đà Nẵng - Hà Nội ngày 13/8 khởi hành lần lượt lúc 9 giờ và 16 giờ; 2 chuyến chặng Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh ngày 14/8 khởi hành lần lượt lúc 9 giờ và 16 giờ.

Hành khách trên các chuyến bay này là khách du lịch bị kẹt lại do Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, gồm nhiều trẻ em. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định.

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) bảo đảm an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay.

Tương tự, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch thực hiện 3 chuyến bay trong các ngày 12-13/8, chở hơn 700 du khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến tổng cộng có 2 chuyến bay ngày 12/8 chở hơn 400 người trở về Hà Nội, 1 chuyến bay ngày 13/8 chở hơn 300 người trở về TP.HCM.

Các hãng hàng không cũng đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan của Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM trong việc đón, trả khách tại các Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nội Bài và Tân Sơn Nhất; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

NHẬT MINH