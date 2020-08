Biểu dương các chức sắc tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), thừa ủy quyền của Công an tỉnh, chiều 11/8, UBMTTQVN huyện Long Điền phối hợp với Công an huyện tổ chức Đoàn thăm, biểu dương 2 vị chức sắc tôn giáo tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đoàn đã đến thăm, tặng Giấy khen và hoa chúc mừng Sư cô Thích nữ Diệu Hoàng, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền, Trụ trì Chùa Khánh Hưng (xã Phước Hưng) và Linh mục Lê Quang Tấn, Chánh xứ giáo xứ Phước Lâm (xã Phước Hưng).

Thay mặt Đoàn, ông Huỳnh Minh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của 2 vị chức sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới, 2 vị chức sắc tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm nhịp cầu nối trong các hoạt động tuyên truyền, vận động giáo dân và phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy và nhân rộng hơn nữa các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

HOÀNG TRANG