Kỳ thi tốt nghiệp "đặc biệt" khép lại trong an toàn, nghiêm túc

ÔNG VŨ ĐỨC LUNG, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA ĐƯỢC BỘ GD-ĐT ỦY QUYỀN GIÁM SÁT HĐT TỈNH BR-VT Công tác tổ chức kỳ thi chu đáo, đúng quy chế Đoàn thanh tra đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh BR-VT. BCĐ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh và các HĐT đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy định. Do năm nay kỳ thi diễn ra trong mùa dịch COVID-19 nên tỉnh chủ động hướng dẫn các HĐT có phương án về phòng cách ly và phương án đối phó nếu có tình trạng TS ho, sốt hoặc gặp bất thường về sức khỏe. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chúng tôi chỉ nhận thấy một số sai sót nhỏ liên quan đến việc ghi số báo danh hoặc thời gian TS đọc đề thi… Những sai sót này đã được khắc phục kịp thời. BÀ TRẦN THỊ NGỌC CHÂU, GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc Do đã được chuẩn bị chu đáo nên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các TS dự thi với tinh thần thoải mái, an tâm bởi ngay từ khâu chuẩn bị, BCĐ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh và các sở, ban, ngành đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, lực lượng ĐVTN trong toàn tỉnh đã có mặt tại tất cả các điểm thi, tích cực hỗ trợ TS và các hội đồng thi, góp phần giúp TS có tâm lý thoải mái để làm bài thi một cách tốt nhất. Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc là sáng 10/8, một TS tự do đã tốt nghiệp THPT năm 2019 (tham dự kỳ thi để xét tuyển ĐH), dự thi tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu) bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. TS này cũng bị hủy toàn bộ kết quả thi trước đó. Qua sự cố này, tôi cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở TS có ý thức thực hiện nghiêm quy chế thi thì lực lượng an ninh cũng cần có phương án hữu hiệu hơn nhằm hỗ trợ ngành giáo dục ngăn ngừa hiệu quả việc TS mang vào phòng thi những thiết bị, vật dụng bị cấm. Thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 50 Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS Mai Ngọc Phú (sinh năm 1972, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) dự thi tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) là “sĩ tử” lớn tuổi nhất tại Hội đồng thi tỉnh BR-VT. Ông Phú hiện là trưởng ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Dù đã ngấp nghé tuổi 50 nhưng ông Phú quan niệm: “Tôi cho rằng việc tiếp tục học không bao giờ là muộn bởi học tập là cách để nâng cao giá trị bản thân mỗi người. Bản thân là một cán bộ bán chuyên trách, tôi nghĩ rằng mình càng cần phải học tập để có kiến thức, bằng cấp nhất định. Có như vậy mới có thể làm tốt hơn công việc của mình, được người dân tin tưởng”. Với mục tiêu của mình, ông Phú nhận được sự đồng tình, hỗ trợ hết lòng từ phía gia đình. Ông Phú cũng cho biết thêm, trong kỳ thi lần này, ông đã làm bài hết sức mình, ước tính bài thi KHXH đạt trên 7 điểm, Toán, Văn đạt điểm trung bình.