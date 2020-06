Học sinh tựu trường vào ngày 31/8

Ngày 10/6, Sở GD-ĐT đã công bố dự kiến kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, các cấp học MN, TH, THCS và THPT tựu trường vào ngày 31/8; khai giảng ngày 5/9, thực học ngày 7/9. Riêng cấp học GDTX sẽ tổ chức khai giảng ngày 5/9, tựu trường ngày 7/9, thực học ngày 14/9.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên năm học 2019-2020 kết thúc muộn hơn khoảng 1 tháng so với những năm học trước. Trong ảnh: HS Trường MN Hương Sen (TP. Vũng Tàu) trong một tiết học.

Như vậy, thời gian tựu trường và thực học các cấp học từ MN tới THPT dự kiến chậm hơn 19 ngày, cấp học GDTX chậm hơn 12 ngày so với năm học trước. Nguyên nhân là do thời gian kết thúc năm học 2019-2020 muộn hơn khoảng 1 tháng so với những năm học trước vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động trong công tác hè cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, phối hợp Ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức các hoạt động hè theo tình hình thực tế của đơn vị, cử người tham gia các hoạt động hè tại địa phương và có lịch trực cũng như sinh hoạt hè cụ thể tại trường.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI