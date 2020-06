Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Phòng PC07-Công an tỉnh BR-VT, giải Nhì Phòng PC07-Công an tỉnh Bến Tre và giải Ba thuộc về Phòng PC07-Công an Bình Dương.