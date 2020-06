Tảo tần nuôi chồng bệnh, con thơ

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh (SN 1973, tổ 7, ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) gần 6 năm nay tần tảo theo nghề mua bán ve chai, nuôi chồng là ông Văn Phong (1976), bị tai nạn liệt nửa người; cùng 2 con nhỏ Văn Thị Ngọc Thuế (SN 2011), Văn Duy (SN 2013).

Gia đình bà Mỹ Hạnh đang rất khó khăn, cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Chúng tôi gần như không thể gọi nơi ở của gia đình bà Phan Thị Mỹ Hạnh là một căn nhà. Đó chỉ là chòi tôn trơ trọi, trống hoác, nấp dưới bóng điều, không một bức tường che chắn. Nhưng điều vô cùng đáng quý, là dưới cái chòi rách nát, 4 con người đang nương tựa vào nhau bởi sự bền chặt của tình cảm gia đình.

Chung quanh cái chòi tôn, có nhiều dụng cụ tập luyện phục hồi thể lực đơn giản. Đó là những cọc thép tròn, được hàn nối cẩn thận. “Khi chồng bị tai nạn, bao nhiêu tiền của dành dụm được phải lo thuốc thang hết. Do tổn thương phần tủy sống nên ổng bị liệt nửa người. Mình không có đủ tiền để đưa ổng đi vật lý trị liệu, cũng không có tiền mua các dụng cụ hỗ trợ, nên mày mò, dựng lên cái này để ông luyện tập”, bà Hạnh giải thích về dãy cọc thép đặt phía trước nhà, mà bất cứ ai ghé thăm cũng thắc mắc về nó.

Năm 2014, trong một lần đi cưa củi thuê, ông Phong bị một cây gỗ rơi lao trúng gáy, làm gãy đốt sống cổ. Hơn 1 năm ròng nằm Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), 2 năm điều trị và tập vật lý trị liệu ở Bệnh viện quận 8, bao nhiêu tiền của dành dụm tiêu tan hết. “Cũng may có nhiều người giúp đỡ, chứ từng đó năm ròng rã chữa bệnh ở thành phố, mất hết hơn 170 triệu đồng, đối với chúng tôi là lớn lắm, kham không nổi. Bây giờ vẫn còn nợ người này, người kia”.

Khi bệnh tình đỡ hơn, ông Phong chuyển về Bệnh viện Thánh Tâm (Đồng Nai) điều trị để tiết kiệm chi phí và sau đó thì xin về nhà. Hiện tại, ông Phong bị liệt từ phần vai trở xuống. Mọi sinh hoạt đều cậy nhờ vào vợ.

Vì phải lo cho chồng nên bà Hạnh chỉ đi loanh quanh trong ấp mua ve chai bán kiếm tiền. Bà con chòm xóm thương hoàn cảnh, thỉnh thoảng có việc gì đều kêu đến làm công. “Ổng đau bệnh, không thở được nhưng không dám nói. Nhiều lúc lên bệnh viện tái khám không dám làm xét nghiệm vì sợ vợ lại vay mượn. Số tiền mượn chữa bệnh trước đây còn 15 triệu đồng, đã đáo hạn 3 lần, nay thì chúng tôi gần như không còn khả năng chi trả nữa”, bà Hạnh nói trong nước mắt.

Người vợ chịu thương, chịu khó hỗ trợ chồng tập vật lý trị liệu dựa vào dụng cụ tự chế.

Biết gia cảnh khó khăn, 2 em Văn Thị Ngọc Thuế học lớp 3 và Văn Duy học lớp 1 Trường TH Nguyễn Công Trứ đều rất chăm học. Mỗi ngày, sau giờ học trên lớp, 2 em đều phụ ba mẹ quét nhà, nấu cơm, rửa chén.

Ông Nguyễn Duy Đa, Tổ Trưởng tổ an ninh tổ 7, ấp Tân An, xã Phước Tân cho biết: “Gia đình bà Mỹ Hạnh là hộ nghèo nhiều năm của xã, do chưa nhập hộ khẩu về xã nên chưa được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng nhu yếu phẩm để gia đình chị Mỹ Hạnh vượt qua khó khăn”.

Hiện gia đình bà Phan Thị Mỹ Hạnh rất cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình bà Mỹ Hạnh, gửi đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000. Tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp đến nhà của bà Mỹ Hạnh tại địa chỉ: Tổ 7, ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc - Điện Thoại: 0335.658.452.

Bài, ảnh: MAI HOA