Đừng làm khách hàng đau tim!

Em là một khách hàng của bác EVN. Em thường hay đọc báo. Sáng nay khi thấy báo đăng nhiều khách hàng của bác EVN ở các tỉnh, thành phố bị nhân viên điện lực “ghi nhầm” chỉ số khiến hoá đơn tiền điện tăng sốc, em cảm thấy rụng rời thay cho các hộ gia đình đó.

Trước việc người dân “kêu trời” tiền điện tăng đột biến mà “không hiểu lý do vì sao”, đại diện bác EVN địa phương này nói do nắng nóng kéo dài khiến cho điện tiêu thụ của các hộ gia đình tăng cao nên tiền điện tăng; địa phương kia giải thích là do mưa dông khiến công tơ điện tử bị nhiễu loạn, dẫn đến việc ghi nhầm! Nói chung… ông trời là nguyên nhân của sự ghi nhầm đó, chứ ngành điện đã áp dụng công tơ điện tử đo xa và chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay thì sai số rất thấp. Mà nếu có lỡ tính nhầm cho khách hàng thì bác EVN cũng kịp thời xin lỗi và sửa sai ngay. Nói có sách mách có chứng: Ngay sau khi một hộ dân tại tỉnh QN bị tính tiền điện từ 368.335 đồng lên tới 89,4 triệu đồng, bác EVN đã đề xuất cách chức 3 cán bộ có liên quan.

Sai thì sửa và xin lỗi, đó chính là sự cầu thị. Khách hàng hy vọng tới đây bác EVN sẽ không để xảy ra những sự “ghi nhầm”, “tính nhầm” trong khi xuất hóa đơn tiền điện nữa. Không ít khách hàng của EVN mắc chứng… đau tim. Điều gì sẽ xảy ra với họ khi nhận được hóa đơn tiền điện lên tới cả trăm triệu đồng chắc bác cũng biết rồi. Mong bác lưu tâm!

SÁU BẾN ĐÌNH

