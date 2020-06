7 ca nhiễm COVID-19 trở về từ Kuwait cách ly tập trung tại BR-VT

36 người bị xử lý vì tung tin bịa đặt liên quan đến COVID-19 Ngày 18/6, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo báo cáo, trong thời gian căng thẳng vì dịch COVID-19, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tham gia 3 chốt kiểm tra liên ngành trên các tuyến quốc lộ, kiểm tra 4.099 phương tiện, đo thân nhiệt 9.425 người, khai báo y tế 4.358 người. Công an các địa phương xác minh 20 vụ, xác định và xử lý 36 trường hợp phao tin bịa đặt liên quan đến dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang trong dư luận.