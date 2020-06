Nỗ lực đẩy lùi các loại tội phạm

Sáng 17/6, Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm “xã hội đen” và công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội thảo.

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Thông tin đến hội thảo, Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh cho biết, từ năm 2015 đến 2019, lực lượng CSHS tổ chức triệt phá 99 nhóm với 670 đối tượng tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Mặc dù lực lượng công an đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lớn, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn khả năng xuất hiện những băng nhóm mới, nhất là các nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí đi chém nhau giải quyết các mâu thuẫn cá nhân... Loại băng nhóm này tuy đơn giản, hoạt động nhất thời nhưng hết sức manh động, nguy hiểm.

Còn theo Thượng tá Lâm Văn Long, Phó phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy (PC04)- Công an tỉnh, các đối tượng phạm tội ma túy chủ yếu là mua bán, tàng trữ, vận chuyển nhỏ lẻ, chưa phát hiện việc sản xuất trái phép ma túy hay những tổ chức tội phạm ma túy lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp với quy mô, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, công tác bắt giữ, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Trong khi đó, số lượng người nghiện ma túy vẫn tiếp tục tăng và khó kiểm soát. Tính đến tháng 3/2020, tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là 3.327 người. Hiện 82/82 xã, phường, thị trấn và huyện Côn Đảo đều có người nghiện ma túy.

Chính vì những diễn biến phức tạp nêu trên, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tỉnh BR-VT vẫn nằm trong danh sách được Bộ Công an xác định là một trong 18 địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) của cả nước.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ rõ nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp cụ thể. Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, để đấu tranh, phòng, chống tội phạm tín dụng đen, thời gian tới Công an TP.Vũng Tàu sẽ xây dựng kế hoạch đấu tranh với đối tượng có tiền án, tiền sự là người địa phương khác có biểu hiện nghi vấn cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động tín dụng đen...

Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được các đại biểu nhấn mạnh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thượng tá Lâm Văn Long, Phó Phòng PC04 cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bắt giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử giữa cơ quan điều tra với Viện KSND, TAND; lựa chọn một số vụ án điểm để xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho rằng, thời gian tới, lực lượng công an cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng liên quan đến ma túy.

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Phát huy vai trò của người đứng đầu

trong công tác phòng, chống tội phạm Thời gian tới lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự có tổ chức và phòng, chống ma túy. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng bám sát tình hình, diễn biến tội phạm, tránh kỳ thị, tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện ma túy, người chấp hành xong án để họ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời tập trung nguồn lực cho các lực lượng chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng trong nhân dân.

