VNH South nhận giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc"

Tin từ Công ty Trực thăng miền Nam (VNH South) cho biết: Đơn vị này vừa nhận giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc” do Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) trao tặng. Đây là giải thưởng dành tặng cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ vì thành tích hoạt động an toàn trong năm 2019.

Năm 2019, VNH South đã cung cấp 1.698 chuyến bay (khoảng 5.945 giờ bay) tuyệt đối an toàn để phục vụ các hoạt động bay thăm dò và khai thác dầu khí của Biển Đông POC tại lô 05.2, mỏ Hải Thạch và lô 05.3, mỏ Mộc Tinh.

Nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, VNH South đã đầu tư các thiết bị và công tác bảo dưỡng, huấn luyện, thiết lập hệ thống quản lý đảm bảo an toàn chất lượng nhằm duy trì chặt chẽ từng khâu trong quá trình hoạt động bay từ mặt đất đến trên không. Chính vì thế, công ty luôn đạt được thành tích an toàn và được cộng đồng dầu khí trong và ngoài nước đánh giá cao.

Thời gian tới, VNH South sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn bay để hỗ trợ Biển Đông POC hoàn thành kịp thời và hiệu quả các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong giai đoạn tới. Biển Đông POC sử dụng dịch vụ của VNH South từ tháng 10/2011 đến nay.

TRÀ NGÂN