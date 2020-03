Cẩn trọng và có trách nhiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19

• Tạm dừng các cuộc họp trên 50 người

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều 10/3. Cuộc họp đã tập trung bàn sâu về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để ứng phó với tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Lợi hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế phòng dịch bệnh COVID-19 trước khi vào bệnh viện khám bệnh. Ảnh: MINH THIÊN

TĂNG MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Trước khi vào cuộc họp, các đại biểu tham gia cuộc họp đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được trang bị khẩu trang y tế. Đó cũng là yêu cầu bắt buộc để nâng cao trách nhiệm cũng như cảnh giác trước sự lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, BR-VT đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, đang thực hiện cách ly y tế tập trung 13 trường hợp, giám sát tại nhà, nơi lưu trú 126 trường hợp. Tất cả các trường hợp cách ly đều không sốt, sức khỏe bình thường. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giám sát 48 tàu, trong đó có 14 tàu liên quan vùng dịch, giám sát 983 thuyền viên nhập cảnh, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, BCĐ các cấp, sở, ban, ngành đều không chủ quan, liên tục nắm bắt tình hình để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Ngành y tế đã xây dựng kịch bản để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh.

Về phía ngành du lịch, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sở đã vận động được 3 khách sạn làm nơi cách ly phòng chống dịch COVID-19, phục vụ việc cách ly người Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú theo hình thức có trả phí. Hiện nay, Sở Du lịch đang tiếp tục vận động các cơ sở lưu trú du lịch tham gia vào việc này.

Trước tình hình có nhiều nguồn thông tin chưa chính xác về COVID-19 lan truyền trên các trang mạng, gây hoang mang cho người dân, ông Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị BCĐ giao cho cơ quan Báo, Đài PT-TH tỉnh là nguồn thông tin chính thống đăng tải các xác minh, làm rõ, phản bác những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh sớm, kịp thời. Các đoàn viên trong các cơ sở Đoàn sẽ tham gia vào việc gửi đường link chia sẻ trang website chính thống của Báo, Đài PT-TH tỉnh đến nhiều người cùng xem, hiệu quả lan tỏa sẽ rộng hơn.

Cùng với đó, phía Công an tỉnh cũng áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng đưa thông tin sai lệch. Cụ thể, từ đầu mùa dịch (tháng 2) đến nay, lực lượng công an các cấp đã xử lý 12 vụ đưa thông tin sai sự thật, xử phạt 1 đối tượng 15 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh 4 trường hợp đưa tin đồn thất thiệt làm hoang mang dư luận. Đồng thời tiếp tục chủ động nắm bắt và xác minh các thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19; phối hợp với các địa phương giám sát các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các vùng dịch.

Theo bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai khu cách ly tập trung tại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh dành cho người về từ vùng dịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran; giám sát cách ly tập trung đủ 14 ngày. Ngay trong sáng 11/3, ngành y tế phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục triển khai tập huấn trực tuyến cho ngành du lịch, công thương và Ban Quản lý KCN. Đồng thời tiếp tục triển khai rà soát công tác chuẩn bị cơ sở khám phát hiện bệnh và cơ sở thu dung cách ly điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế; giám sát công tác cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và công tác cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho Trung tâm Y tế Côn Đảo chuẩn bị cơ sở khám phát hiện bệnh có triệu chứng hô hấp; cơ sở thu dung cách ly điều trị tại trung tâm y tế; cơ sở cách ly tập trung tại Tiểu đoàn BB2 (dự kiến cách ly được 200 người). Ngành y tế sẽ sử dụng khu ký túc xá của Trường TC Y tế (đối diện Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh) làm khu cách ly tập trung khi số người cách ly tập trung trên 100 người.

Nhân viên khách sạn Pullman đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của khách hàng, một trong những quy trình giám sát, theo dõi dịch bệnh COVID-19 của khách sạn. Ảnh: MỸ LƯƠNG

KIỂM SOÁT CÁC CUỘC HỘI HỌP ĐÔNG NGƯỜI

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu BCĐ tiếp tục bám sát vào các yêu cầu của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, BCĐ có hình thức thông tin, tuyên truyền đến người dân một cách chính xác, chuẩn mực. “Chúng ta phải tuyên truyền làm sao mà người dân hiểu rõ về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, không để người dân hoang mang nhưng cũng không được chủ quan”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần cẩn trọng và có trách nhiệm với những người nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, khi có thông tin về người nghi nhiễm COVID -19, chính quyền cơ sở và ngành y tế cần nhanh chóng xác minh để có biện pháp xử lý thích hợp.

Các di tích, khu sinh thái Côn Đảo tạm ngưng đón khách Chiều 10/3, UBND tỉnh đã ký văn bản chấp thuận việc tạm ngừng hoạt động tham quan các điểm di tích, du lịch sinh thái, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên địa bàn huyện Côn Đảo. Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Côn Đảo, UBND tỉnh yêu cầu tạm ngừng hoạt động tham quan các điểm di tích, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện cho đến khi có thông báo mới; Sở VH-TT chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo thực hiện việc tạm ngừng tham quan di tích; BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo thực hiện việc tạm ngừng tham quan du lịch sinh thái trong khu vực Vườn Quốc gia. UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Côn Đảo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thông báo đến các bến cảng, sân bay (điểm xuất phát) có tuyến giao thông đi đến Côn Đảo tổ chức thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế trước khi xuất phát đi Côn Đảo; Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát, theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng dịch với tất cả du khách trong và ngoài nước. Đồng thời khuyến cáo người dân huyện Côn Đảo hạn chế di chuyển nếu không có việc cần thiết.

Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao mức cảnh giác phòng chống dịch, mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đó là cần phải kiểm soát chặt các cuộc hội họp, tụ tập đông người. Trước mắt, phải ngưng ngay các cuộc hội họp trên 50 người và dừng các chuyến đi công tác, du lịch ở nước ngoài. Đối với người dân, nếu không quá bức thiết thì nên hạn chế đi ngoại tỉnh, nhất là đến những nơi đang có dịch. Các hội, đoàn thể cũng ngưng các cuộc tụ tập đông người, chỉ tổ chức hội họp nhóm nhỏ. Về việc tổ chức hiến máu nhân đạo cần thiết phải duy trì nhưng nên tổ chức thành nhiều đợt, với từng nhóm nhỏ. Bên cạnh đó, BCĐ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đến và trở về địa phương từ các vùng dịch. Khi đã xác định được yếu tố nguy cơ cần phải kiên quyết xử lý bằng các biện pháp cách ly kịp thời. Cả 2 việc này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương để dịch bệnh được kiểm soát tốt nhất.

Xác minh 2 trường hợp tại TP.Vũng Tàu có tiếp xúc gián tiếp với ca nhiễm COVID-19 Liên quan đến thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội về 2 trường hợp tại TP. Vũng Tàu có tiếp xúc gián tiếp với trường hợp người nước ngoài đã được xác định nhiễm COVID-19, bác sĩ Hà Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, N. là 1 nữ nhân viên sân golf, là người đẩy xe dụng cụ cho 2 người quốc tịch Anh bị nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình. Hiện tại N. được cách ly tại nhà ở Quảng Bình, sức khỏe bình thường, chưa có kết quả xét nghiệm. Hai trường hợp ở TP.Vũng Tàu có tiếp xúc với N. là: anh H., anh trai của N. là người tiếp xúc gần với N. tại đám giỗ ở Quảng Bình. Ngày 9/3, anh H. về TP. Vũng Tàu có tiếp xúc với vợ và 2 con. Trường hợp thứ hai là anh B. là bạn anh H. có tham gia đám giỗ tại Quảng Bình và tiếp xúc gần với anh H. Ngày 8/3, B. về TP. Vũng Tàu có tiếp xúc với vợ và 2 con. Hiện nay, gia đình cả 2 trường hợp nói trên gồm 8 người sức khỏe ổn định, đã được nhân viên y tế hướng dẫn cách ly tại nhà theo khuyến cáo của Bộ Y tế. “Nếu trường hợp N. có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì các trường hợp nói trên đều phải đưa vào cách ly y tế tập trung”, bác sĩ Thanh thông tin thêm.

Để chuẩn bị tốt cho công tác cách ly, dự phòng trong tình huống “bùng dịch”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu, phải tổ chức cơ sở cách ly tập trung bảo đảm đáp ứng cho khoảng 3.000 người, cơ sở điều trị cách ly đủ tiếp nhận khoảng từ 200-300 bệnh nhân. Phương án dự phòng này cần phải chuẩn bị sớm, bởi dịch bệnh diễn biến đang rất khó lường. Việc tổ chức khu điều trị cách ly nên thu về một mối là Bệnh viện Bà Rịa, nếu vượt quá sức chứa thì sẽ bố trí tiếp theo những cơ sở điều trị khác, để tránh sự lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành phải bảo đảm nguồn kinh phí và các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch, không để chậm trễ; giữ vững ổn định sản xuất, dự trù trong tình huống dịch bệnh xấu nhất…

ANH ĐÀO