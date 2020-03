Điều phối viên Liên hợp quốc tin tưởng nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra để trao đổi về một số vấn đề, gồm sự tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ, các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và nỗ lực chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra. Ảnh: QUANG HIẾU

Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức LHQ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng toàn cầu. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết, kịp thời, đồng bộ đưa ra nhiều giải pháp, ngăn chặn hiệu quả, đặc biệt là cách ly y tế từ rất sớm, huy động cả hệ thống tham gia. Những biện pháp với phương châm “chống dịch như chống giặc” được toàn dân ủng hộ, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Trong gần 1 tháng từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, tại Việt Nam chỉ có 16 ca dương tính với COVID-19, đều đã được chữa khỏi, xuất viện. Tuy nhiên, trong chuyến bay gần đây từ Anh tới Việt Nam, có hành khách nhiễm COVID-19, lây lan sang một số người. Việt Nam nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống đối với trường hợp này như cách ly y tế, truy tìm các hành khách để đưa vào cách ly.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh chống dịch, Việt Nam thực hiện mục tiêu kép là cả phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nêu rõ, trong 2 tháng đầu năm nay, tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều điểm nóng bùng phát, nhất là ở khu vực Trung Đông, châu Phi. Trong bối cảnh đó, Việt Nam bước đầu đảm nhiệm tốt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhất là đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020. Riêng trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã tổ chức thành công buổi thảo luận về Hiến chương LHQ, qua đó đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của Hiến chương, của LHQ và của luật pháp quốc tế.

Việt Nam cũng đã tổ chức buổi thảo luận đầu tiên của Hội đồng Bảo an về hợp tác với ASEAN, qua đó tạo sự kết nối với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Trong tất cả các vấn đề, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, dựa trên lập trường nguyên tắc, luôn xây dựng và trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hòa bình, ổn định ở các khu vực.

Thủ tướng mong muốn Điều phối viên chia sẻ một số ý kiến đánh giá của ông và các cơ quan LHQ về tham gia của Việt Nam cho đến nay, cũng như gợi ý một số vấn đề Việt Nam cần quan tâm, thúc đẩy thời gian tới.

Ông Kamal Malhotra đánh giá cao nỗ lực, hoạt động mà Việt Nam tiến hành để ngăn chặn lây lan dịch, không chỉ ở giai đoạn 1 mà cả giai đoạn 2. Liên quan việc có thêm những trường hợp nhiễm COVID-19 mới, LHQ vẫn đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ, chủ động mà Việt Nam đang thực hiện để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Các tổ chức LHQ ở Việt Nam sẽ có các tiếp cận và hỗ trợ Việt Nam hài hòa trên tinh thần “Một LHQ” về công nghệ, kỹ thuật, đánh giá giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới kinh tế - xã hội.

Điều phối viên của LHQ tại Việt Nam cũng đánh giá cao việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, đặc biệt là việc triển khai Bệnh viện dã chiến ở Nam Suddan và sự tham gia của phụ nữ trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

