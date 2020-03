Cơ thể khỏe mạnh, vượt qua dịch bệnh

Vệ sinh thân thể hàng ngày, giữ dáng thon thả và tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng khả năng chống lại dịch bệnh, kéo dài cuộc sống không bệnh tật của chúng ta.

Chạy bộ buổi sáng bên bờ biển Vũng Tàu. Ảnh: TIẾN LINH Cũng như người ta đặt câu hỏi, trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus chủng mới vì sao có người lướt qua bệnh tật nhanh chóng có người lại tử vong?

“Mong manh dễ vỡ”

Những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của mọi tật bệnh nói chung, bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nói riêng, phần lớn là người cao tuổi, có vấn đề y tế tiềm ẩn, mang theo các bệnh lý nền như đái tháo đường hay cao huyết áp. Điều đó không có nghĩa là những người trẻ và khỏe mạnh không gặp nguy cơ tử vong bởi căn bệnh COVID-19 này, như những bác sĩ trẻ ở Trung Quốc, nhưng người già và người có bệnh mạn tính dễ bị tổn thương hơn, vì sao?

Những nghiên cứu về bệnh đường hô hấp do các virus khác cho thấy rằng, nhóm nguy cơ cao có thể phản ứng miễn dịch bị suy yếu hoặc đường thở của phổi đã bị tổn thương do bệnh lý hoặc do hút thuốc, tác nhân gây bệnh xâm nhập, tấn công và lây nhiễm vào mô vốn đã tổn thương trước đó và gây hại nghiêm trọng hơn.

Cô gái tiếp tân khách sạn trẻ, 25 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hòa, là một ví dụ. Cô cũng lây nhiễm căn bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ra viện sau đó khỏe mạnh hoàn toàn. Tại BV Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, ngoài việc điều trị theo phác đồ, cách ly hoàn toàn, bệnh nhân được động viên tinh thần, cung cấp dinh dưỡng, dễ dàng vượt qua được virus tấn công vào cơ thể.

Chìa khóa sống khỏe mạnh, không bệnh tật

Mặc dù bằng mắt thường, chúng ta không nhìn thấy, nhưng hàng ngày chúng ta tiếp xúc trực tiếp với hàng trăm, hàng ngàn mầm bệnh từ vi khuẩn, vi trùng, đến virus, nấm… Nhưng không phải, chúng ta đều sẽ thường xuyên bị bệnh. Cơ thể chúng ta có những hệ thống phòng thủ rất tinh vi và diệu kỳ, gọi là hệ miễn dịch. Khi chúng ta có sức đề kháng tốt, cơ thể khỏe mạnh sẽ là vũ khí hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh, hoặc cho dù có mắc bệnh, bệnh sẽ nhẹ nhàng hơn và mau hồi phục.

Hiện nay, chúng ta mới bắt đầu cuống cuồng quan tâm đến vấn đề vệ sinh, khẩu trang hay nguồn cung cấp hỗ trợ tăng sức đề kháng. Đó là điều hoàn toàn đúng đắn và tốt, thế nhưng, thói quen lành mạnh để tăng cường sức khỏe, vượt qua dịch bệnh cần xây dựng bền bỉ, hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu, bao gồm Trường Y tế Công cộng Harvard (Boston, Mỹ) và ĐH Khoa học Ứng dụng Amsterdam (Hà Lan), đã khẳng định năm thói quen lành mạnh sẽ giúp chúng ta sống thêm hàng năm không bệnh tật: không hút thuốc, chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh (BMI) từ 18 - 25, hoạt động thể chất từ mức độ trung bình đến mạnh mẽ ít nhất 30 phút mỗi ngày (như đi bộ nhanh), hạn chế uống rượu và chế độ ăn uống lành mạnh.

Kết hợp chế độ ăn uống vào lối sống lành mạnh, chúng ta sẽ tự động giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Các chuyên gia thường nói “Bạn là những gì bạn ăn vào”. Chúng ta không có nghiên cứu chính xác để xác định chế độ ăn uống “tốt nhất” cho mọi người - nhưng “chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng là chìa khóa để sống một cuộc sống lành mạnh”.

Ở mỗi lứa tuổi và từng giai đoạn của cuộc sống, không phải lúc nào cũng có kế hoạch, cũng có những lúc thăng trầm, cơ thể có thể yếu mệt. Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng để sống một cuộc sống tốt nhất có thể cho mọi người ở mọi lứa tuổi; là cách tốt nhất và đơn giản nhất để giúp cân bằng cơ thể, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch một cách hữu hiệu.

BS. TRƯƠNG HỮU KHANH