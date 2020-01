Tết bận rộn…

Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Trong năm 2019, Công an TP.Vũng Tàu đã xử lý 48 trường hợp pô xe không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, 167 trường hợp thay đổi đặc tính xe, 4 trường hợp đi xe 1 bánh, 3 trường hợp xe “độ”. Đặc biệt, lực lượng Công an thành phố đã ngăn chặn 1 vụ tụ tập có ý định tổ chức đua xe trái phép với khoảng 200 xe mô tô (chủ yếu là xe thay pô, thay đổi đặc tính và xe “độ”) vào rạng sáng 18/11 tại đường 2/9, phường 11. Qua đó, tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến băng nhóm tụ tập đua xe trái phép; tạm giữ 1 ô tô và nhiều xe mô tô. Thượng tá Trần Việt Trung, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu phát biểu trong một cuộc họp về ANTT, ATGT, phòng chống tội phạm. Thượng tá Trần Việt Trung, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu chia sẻ: “Nhiệm vụ trọng tâm trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của tôi và các lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu là chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về giao thông. Đặc biệt, chủ động các biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Theo đó, Công an thành phố sẽ bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức hóa trang, mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi trên”.