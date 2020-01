Hối hả sắm Tết

Mặc dù còn vài ngày làm việc cuối cùng trong năm Kỷ Hợi nhưng không khí mua sắm hàng hóa phục vụ Tết đã khá sôi động. Sức mua hàng hóa tại các siêu thị, chợ đã tăng 15-20%. Tuy nhiên, do chuẩn bị tốt nên nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá bán ổn định.

Tại chợ Vũng Tàu chiều 21/1, nhộn nhịp nhất vẫn là các quầy bán các loại bánh, mứt Tết.

KHÔNG THIẾU NGUỒN HÀNG

Hiện nay, tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nguồn hàng Tết dồi dào, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đề ra các phương án đảm bảo lượng hàng, tránh hiện tượng khan hàng, sốt giá vào dịp Tết. Bên cạnh đó, nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi cũng được triển khai vào dịp giáp Tết. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đều có các chương trình ưu đãi, kích cầu mua sắm vào dịp này khi giảm giá sâu từ 15-45% đối với nhiều nhóm hàng Tết.

Ngày 20/1 (26 Tết), tại chợ đầu mối, chợ truyền thống đã bày bán đầy đủ các mặt hàng ngày Tết cho người dân như: gạo, thịt, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, các mặt hàng nông sản khô, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả tươi các loại...

Tại chợ trung tâm trên địa bàn TP. Vũng Tàu, không khí Tết đã bắt đầu tràn ngập. Người mua, kẻ bán rộn ràng, tấp nập. Đông đúc nhất là các khu bán quần áo, trang sức, bánh mứt và trái cây Tết. Chị Huỳnh Giao Chi, tiểu thương buôn bán quần áo tại chợ Vũng Tàu cho biết, từ ngày 25 Tết đến nay, người đi mua quần áo đã đông đúc hơn khiến chị cùng các tiểu thương khác rất vui mừng. Chị Chi cho biết: “Mấy ngày nay bán được nhiều hàng, tôi mới thấy như mùa Xuân thực sự đang về. Hy vọng còn mấy ngày cuối năm sẽ mua may bán đắt để gia đình đón một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm”.

Còn tại sạp buôn bán các loại bánh, hạt dưa, mứt Tết của chị Trần Thị Lan, không khí cũng rất tất bật. Bảng giá đã có sẵn, người mua chủ động lấy những thứ mình muốn đưa cho chủ sạp cân, đong rồi tính toán số tiền phải trả. Chị Lan cho biết, thời điểm này là lúc người tiêu dùng bắt đầu đổ xô đi mua các loại bánh, mứt để sử dụng trong dịp Tết. Năm nay, dù vấp phải sự cạnh tranh của các siêu thị mini hay dịch vụ bán hàng online, sức mua tại chợ vẫn không giảm so với mọi năm khiến chị Lan rất hồ hởi.

Khảo sát tại các hệ thống siêu thị lớn như: Co.op Mart, VinMart+, Lotte Mart… các loại hàng hóa khá dồi dào, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trước, trong và sau Tết. Trong đó đa số là hàng hóa của các DN trong nước sản xuất. Theo đại diện các siêu thị, năm nay các DN tiếp tục chú trọng cải thiện mẫu mã, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết, từ đó ngày càng khẳng định uy tín đối với người tiêu dùng. Hàng Việt, nhất là bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong hàng hóa phục vụ Tết.

Có mặt tại cửa hàng VinMart+ trên đường Lê Văn Lộc, TP. Vũng Tàu sáng 20/1, nhân viên đang tất bật sắp xếp hàng hóa theo từng nhóm hàng. Người sắp xếp rau củ, bánh kẹo, người thanh toán tiền cho khách hàng. Người ra vào mua sắm đã tấp nập. Chị Nguyễn Thị Tâm (đường Hoàng Việt, TP. Vũng Tàu) chia sẻ, dịp Tết này, chị ưu tiên lựa chọn hàng nội địa và chọn mua ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị do nguồn hàng phong phú, giá cả phải chăng, có xuất xứ rõ ràng, nhiều mặt hàng có mẫu mã, chất lượng không thua kém hàng ngoại. Theo đại diện cửa hàng VinMart+, nhu cầu mua hàng hóa tại cửa hàng đã tăng 50% so với ngày thường, trong đó tăng mạnh nhất là các nhóm thực phẩm. Để bảo đảm phục vụ nhu cầu mua sắm cửa hàng đã có kế hoạch cụ thể với nhà sản xuất để bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để kích cầu tiêu dùng, thời điểm này cửa hàng có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi như mua combo có giá trị hóa đơn từ 100.000 đồng trở lên được mua thùng Coca Cola với giá 170.000 đồng, hay gạo mua 1 tặng 1…

ĐA DẠNG MẪU MÃ HOA, CÂY CẢNH

Trong khi đó, không khí mua bán hoa, cây cảnh tại các tuyến đường như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Bình Giã… hoa, cây cảnh như quất, cây bưởi ghép, đào Bắc, lan, các loại hoa… để chưng Tết đã được bày bán tràn ngập. Một số người dân tranh thủ đi sớm để chọn được những cây cảnh đẹp về chưng Tết. Theo đánh giá của nhiều người mua hàng, năm nay chất lượng hoa tốt, mẫu mã đẹp, phong phú chủng loại, giá cả ở mức ổn định không quá cao. Anh Lê Văn Sơn đến từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang bán bưởi ghép trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu) cho biết, anh đưa hơn 100 cây bưởi ghép vào đây để bày bán từ ngày 22 tháng Chạp. “Tôi cùng một người cháu túc trực ngày đêm tại điểm bán để phục vụ khách hàng. Bưởi ghép chưng Tết được lâu, dáng cây đẹp, nên được nhiều người yêu thích, số cây này đều do tôi ghép, tạo dáng từ cách đây 6 -7 tháng. Hiện tôi đã bán được 2/3 số cây với giá dao động từ 2 - 8 triệu/cây”, anh Sơn vui vẻ nói.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, với các yếu tố tích cực từ nền kinh tế cả nước đang khởi sắc, cùng với thu nhập từ lương, thưởng Tết tăng nên sức mua trên thị trường tăng khá với mức tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết toàn tỉnh gần 442,5 tỷ đồng. Cụ thể, đối với các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ, quả... sau ngày 23 Tết đến sáng 29 Tết, giá có thể tăng bình quân từ 20% so với cùng kỳ. Ðể hạ nhiệt, bình ổn giá, ổn định thị trường thịt heo trước và sau Tết, Sở Công thương cũng tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về nguồn cung thực phẩm, nhất là mặt hàng thịt heo; điều tiết nguồn cung thịt heo để tiêu thụ và bán thịt heo đúng theo giá thị trường các địa phương.

Trên đường Nguyễn Thái Học, anh Trần Ngọc Tùng bán mai đến từ Bình Định cho biết, 4 ngày qua, anh cùng một người em trai thay nhau túc trực, ăn ngủ tại điểm bán mai của mình. Năm nay, giá nhập từ các nhà vườn cao hơn năm ngoái, do đó anh buộc phải tăng giá khoảng 5% so với thời điểm năm ngoái. Mai năm nay đẹp, chất lượng tốt, nụ to và đều, tuy nhiên sức mua khá chậm. Hiện anh mới chỉ bán được khoảng 20 cây/120 cây đưa vào bán dịp Tết, giá bán trung bình hiện tại đang là 1,2 -1,5 triệu đồng/cây. “Những ngày qua khách chủ yếu tới xem, hy vọng từ nay đến 30 Tết lượng khách mua sẽ đông. Tôi mong bán hết được chỗ cây này về quê ăn Tết cùng gia đình”, anh Tùng nói.

Bài, ảnh: VÂN ANH - HỒNG VINH