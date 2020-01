Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm Trung úy Công an bị chém khi làm nhiệm vụ

Sáng 21/1, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức và các ban, ngành thuộc huyện đã đến Bệnh viện Bà Rịa để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa (cán bộ Công an TT.Ngãi Giao), bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo huyện Châu Đức thăm và động viên Trung uý Nghĩa tại Bệnh viện Bà Rịa.

Như thông tin đã được đăng tải, khoảng 9 giờ sáng 20/1, nghi ngờ Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) nên Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an TT.Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời đối tượng lên làm việc. Tại đây, Hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém vào vùng bụng Trung úy Nghĩa gây thủng bụng rồi bỏ chạy, Trung úy Nghĩa được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Sau đó, đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an TT.Ngãi Giao và các ban ngành đoàn thể địa phương đến nhà Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú nhưng bị mẹ Hoàng ngăn cản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế bắt giữ Hoàng khi nghi can đang cố thủ trong nhà.

Tại nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm và chúc Trung úy Nghĩa nhanh chóng bình phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương. Đồng thời, biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Đức và TT.Ngãi Giao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thái Bình