Những chuyến xe chở niềm vui sum họp

Những ngày cuối năm, khi Xuân đang đến mọi nẻo, nhìn những chuyến xe chở nặng nghĩa tình rời bến, ai nấy đều cảm thấy xúc động. Đó là những “chuyến xe 0 đồng”, chở công nhân lao động, SV có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo về quê đón Tết.

Ba cha con anh Nguyễn Duy Nam, vui mừng khi được về quê ăn Tết trên “Chuyến xe 0 đồng” do quán cà phê Phong Nha tài trợ.

Sáng 26 tháng Chạp, 19 chuyến xe do Công ty CS Wind Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ) tổ chức đã đồng loạt khởi hành đưa hơn 700 công nhân cùng thân nhân về khắp mọi miền đất nước để ăn Tết cùng gia đình. Ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng phòng Nhân sự Công ty CS Wind Việt Nam cho biết, công ty có 870 công nhân lao động, trong đó hơn 70% quê xa như Cà Mau, Kiên Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội… Đây là năm thứ 3, CS Wind Việt Nam tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Đến mùng 4 Tết, đội xe trên lại đón toàn bộ công nhân về BR-VT để làm việc. “Chúng tôi mong người lao động về quê đón Tết sum họp cùng gia đình an toàn và trở lại đúng ngày làm việc nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất của công ty”, ông Chính cho biết.

Khách mua vé tại Bến xe Vũng Tàu. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Làm công nhân cơ khí tại Công ty CS Wind Việt Nam gần 7 năm, anh Nguyễn Văn Bảy (quê Quảng Bình) chia sẻ, anh chỉ về thăm nhà vào dịp hè, còn Tết không dám về vì chi phí đi lại đắt đỏ. “Gia đình tôi có 4 người, nếu đi xe cũng mất hơn 10 triệu đồng tiền vé và chi phí cho cả hai chiều. Năm nay, được công ty hỗ trợ xe đưa đón về quê ăn Tết, chúng tôi rất vui mừng. Đây là động lực để tôi gắn bó lâu dài với công ty”, anh Bảy nói.

Mấy ngày nay, chị Trần Thị Hương, công nhân Công ty TNHH San Fang Việt Nam tranh thủ những giờ nghỉ để sắp xếp đồ cho hai mẹ con và mua sắm quà bánh, chuẩn bị về quê ăn Tết. Chị Hương quê ở Nam Định vào TX. Phú Mỹ làm việc hơn 10 năm. Mức lương công nhân chỉ 7 triệu đồng/tháng, chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ lo cho con ăn học. Vì vậy, nhiều năm nay chị Hương chưa được về nhà đón Tết cùng gia đình. Năm nay, công ty tổ chức xe đưa công nhân về quê nên chị Hương quyết định đưa con gái về cùng. Chị Hương nói trong niềm vui: “Hễ tới ngày Tết là tôi lại nôn nao, mong được về quê để gặp cha, mẹ và người thân. Mấy hôm nay, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh cho tới ngày 28 tháng Chạp để cùng con gái về quê”.

Tại Bến xe Vũng Tàu nhiều người dân háo hức lên xe về quê ăn Tết. Ảnh: THANH NGA

Ông Thái Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH San Fang Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2, TX. Phú Mỹ) cho biết, nhiều năm nay, công ty đều tổ chức xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết. Dịp Tết Canh Tý năm nay, công ty tổ chức 8 chuyến xe loại 45 chỗ đưa, đón công nhân và thân nhân về quê. Ngày 28 tháng Chạp, các chuyến xe sẽ khởi hành từ TP. Vũng Tàu đi các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định và Hà Nội. Sau Tết, các xe lại đón công nhân trở lại công ty làm việc.

Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch CĐ Các KCN tỉnh cho biết, ngoài các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, một số DN cũng đã khảo sát nhu cầu của công nhân để bố trí xe đưa đón người lao động về quê ăn Tết. Trong đó, Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam tổ chức xe cho 100% công nhân về quê đón Tết (1.800 lao động). Ngoài ra, một số DN còn hỗ trợ vé tàu, xe cho công nhân với mức từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng/người.

Không riêng gì DN sản xuất, các DN kinh doanh cũng tổ chức các “Chuyến xe 0 đồng” đưa lao động và SV nghèo về quê ăn Tết. Sáng sớm ngày 24 và 26 tháng Chạp, quán cà phê Phong Nha (492 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) cùng một số nhà hảo tâm tổ chức 2 “Chuyến xe 0 đồng” đưa 90 công nhân, người lao động, SV trên địa bàn tỉnh về quê đón Tết. Dù 6 giờ sáng, 2 chuyến xe mới khởi hành nhưng từ 3-4 giờ, nhiều người đã có mặt vì “nôn nao quá không ngủ được”.

Từ khi biết tin được về quê đón Tết trên “Chuyến xe 0 đồng”, 3 bố con anh Nguyễn Duy Nam, quê ở huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), hiện đang ở tổ 2, ấp Đông, xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) mong ngóng từng ngày. Đã 5 năm qua, bố con anh chưa được về quê đón Tết với gia đình. Anh Nam kể, vợ anh mất cách đây 3 năm do căn bệnh ung thư. Anh làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ nuôi con ăn học. Do vậy, khi được về quê đón Tết Canh Tý 2020 mà không phải mất tiền mua vé xe, anh cảm động lắm. “Cả đêm trước khi lên xe, 3 cha con tôi không ngủ được, nằm thao thức suốt đêm. Ai cũng mong trời mau sáng để lên xe”, anh Nam nói.

Phục vụ đến hành khách cuối cùng Ngày 26 tháng Chạp, ghi nhận tại Bến xe Vũng Tàu, lượng người đến mua vé, xác nhận chuyến, giờ khởi hành rất đông. Các quầy vé tuy không có cảnh chen lấn mua vé nhưng nhân viên luôn tay xuất vé, nghe điện thoại, trả lời thắc mắc của khách về giờ ra bến, điểm đón khách… Nhân viên bán vé nhà xe Ngọc Phát (tuyến Vũng Tàu-Nha Trang) cho biết mỗi ngày xe Ngọc Phát khởi hành từ Vũng Tàu đi Nha Trang 2 chuyến vào sáng sớm và chiều tối. Lượng khách tăng mạnh từ 24 đến 28 Tết. Nhà xe sẽ làm việc đến 30 Tết để phục vụ đến hành khách cuối cùng. Ra Bến xe Vũng Tàu mua vé xe về Nha Trang cho 3 thành viên trong gia đình vào 28 tháng Chạp, anh Nguyễn Khắc Dân (167 Đô Lương, phường 11, TP. Vũng Tàu) cho biết, trước khi đến bến, anh lo phải chờ đợi lâu, nhưng anh khá bất ngờ vì mới ngồi 5 phút đã đến lượt. “Nhân viên bán vé tận tình hướng dẫn giờ, điểm đón khách, số xe… khiến niềm vui được sum họp gia đình đón Tết như được nhân lên”, anh Dân chia sẻ.

Anh Lê Văn Trường, đại diện quán cà phê Phong Nha cho biết, đây là lần thứ 2 “Chuyến xe 0 đồng” được thực hiện, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, “Chuyến xe 0 đồng” sẽ đưa những người nghèo về các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. “Chúng tôi muốn góp phần hỗ trợ người nghèo về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết. Hoạt động này sẽ được chúng tôi duy trì trong những năm tới”, anh Trường nói.

TRẦN MAI HƯỜNG