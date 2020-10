Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020: Nhiều nội dung thi được tổ chức tại Vũng Tàu

Chiều 26/10, lãnh đạo TP.Vũng Tàu và lãnh đạo UBND tỉnh đã làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh (hàng đầu, bên phải) và Ban Tổ chức cuộc thi tại lễ ký kết tài trợ cuộc thi, với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và TP. Vũng Tàu.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ có một số phần thi phụ được tổ chức tại TP. Vũng Tàu gồm: Người đẹp thể thao, Người đẹp thời trang, Người đẹp biển, Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch. Các nội dung này sẽ diễn ra trong các đêm: 9, 10, 11 và 12/11. Đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, việc tổ chức một số phần thi của Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tại TP. Vũng Tàu sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, cùng nhiều nhà báo đến Vũng Tàu trong thời gian này. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách, xanh-sạch-đẹp của Vũng Tàu đến với bạn bè trong nước và thế giới. Do vậy, UBND TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan chuẩn bị chu đáo các nhiệm vụ được giao, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra các phần thi tại TP. Vũng Tàu.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi là Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho cuộc thi.

ĐỨC NGUYÊN