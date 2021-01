Đoàn kết là sức mạnh vô địch

Trong di sản của đất nước, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố đầu tiên, quyết định đưa sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta đi đến đích thắng lợi hoàn toàn.

Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn, sức mạnh và lực lượng đoàn kết toàn dân tộc là vô cùng vĩ đại, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”, và rằng phương châm thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước đây, hiện nay và mãi mãi về sau này vẫn là: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần quan điểm: “Dân là gốc”. Cách mạng phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân và chính quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. Do đó, từ rất sớm Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh về vận động và tổ chức lực lượng quần chúng, tập hợp, thu hút, giáo dục, rèn luyện mọi người Việt Nam ở trong nước hay định cư ở nước ngoài đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất để đấu tranh thực hiện khát vọng cháy bỏng vì độc lập của dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền; bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; thực hiện 2 cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù khi hai miền Nam - Bắc còn bị chia cắt hay thời kỳ đạn bom khốc liệt của chiến tranh. Dù những lúc khó khăn, thiếu thốn nhất của một thời bao cấp, hay thời kỳ bước vào công cuộc đổi mới toàn diện... đất nước, Việt Nam vẫn để lại hình ảnh đẹp nhất về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được kết tinh bằng những thắng lợi to lớn, mang tầm thời đại, cả dân tộc tự hào, cả thế giới phải kinh ngạc, khâm phục. Trong năm 2020, một năm đầy biến động dữ dội từ khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều lâm vào thử thách khó khăn chưa từng thấy. Nhưng bằng ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của khối đại đoàn kết, dân tộc ta không chỉ đã vượt qua, mà còn trở thành một “điểm sáng”, “một quốc gia đặc biệt”, “làm nên điều thần kỳ”, kinh tế tăng trưởng ở tốp đầu thế giới, xã hội ổn định, đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp nhân dân đã trở lại bình thường trong điều kiện mới.

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả nước cũng như bà con ta đang sinh sống, cư trú, làm ăn ở các nước trên thế giới đều hân hoan, háo hức hướng về Thủ đô Hà Nội - trái tim của Tổ quốc, nơi đang diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội XIII là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Đại hội XIII giống như Đại hội đổi mới đất nước lần thứ hai của Đảng, không chỉ định hướng phát triển nước nhà trong 5 năm (2021-2025), mà còn quyết định tương lai của nhiều thập niên tới; không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.

Đại hội XIII của Đảng là Đại hội của ý Đảng, lòng dân, là Đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước trách nhiệm lịch sử lớn lao với Tổ quốc, với nhân dân, kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quốc sách nhằm phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam thành nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, định hướng đi lên CNXH vào giữa thế kỷ XXI; đưa nước ta bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời căn dặn và mong ước của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN QUANG PHI