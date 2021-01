SẮT SON Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Những ngày này, đất nước rợp cờ hoa, lòng người hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc – Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

98 triệu đồng bào cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội với tất cả niềm tin yêu và hy vọng. Tin ở công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua thành tựu đáng trân trọng của 91 năm kể từ ngày thành lập. Tin ở đường hướng xây dựng và phát triển đất nước qua 12 kỳ đại hội gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và độc lập dân tộc. Đồng thời hy vọng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách của năm 2020 sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong từng phiên họp Đại hội XIII của Đảng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung tay, chung sức kiến tạo nền kinh tế đất nước đạt được con số 1.200 tỷ USD giá trị GDP. Nền kinh tế nước ta cũng đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm mới cho người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.779 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Theo đó, quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong khối ASEAN. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2020 được xếp thứ 42/131 nước, đứng đầu nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập. Xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ thứ 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế.

Từ thắng lợi của việc triển khai thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng nhiệm kỳ XII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày hội lớn của Đảng, của toàn dân tộc cũng được tin tưởng rằng sẽ là dịp quy tụ sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt mọi gian khó của toàn Đảng, toàn dân ta. Hàng triệu cán bộ, đảng viên và người dân đều hy vọng các đại biểu sẽ đề ra những mục tiêu, giải pháp, đường hướng, chủ trương mang tính đột phá; tìm ra những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, ra sức cống hiến, góp phần tiếp tục đưa vị thế của Đảng ta lên tầm cao mới, đoàn kết cùng nhau mở ra tương lai ngày càng tươi sáng cho đất nước.

Mọi người dân kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII sáng suốt thông qua các văn kiện chính thức, cũng như một loạt quyết sách quan trọng khác giúp đất nước phát triển nhanh, bền vững, tạo ra những đột phá về quan hệ kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; kỳ vọng Đại hội chọn ra những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra chặng đường phát triển mới. Chúng ta có quyền đặt niềm tin và kỳ vọng vào những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm từ những đại biểu ưu tú của Đảng, nói lên tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, đại diện cho nhân dân, quyết định đường lối phát triển của đất nước trong tương lai.

BR-VT