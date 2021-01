Chắt chiu từng cơ hội

Lượng đặt tour nội địa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tăng khoảng 30-35% so với Tết năm ngoái. Lượng tour Tết bán ra đã bắt đầu tăng trở lại. Nhiều nhóm khách mua tour cho gia đình, nhóm bạn đi chơi Tết cũng đã sẵn sàng “book” chỗ thay vì chỉ dò hỏi thông tin như trước đó. Thông tin trên được các DN du lịch cho biết đã phát ra một tín hiệu khá tích cực, có nghĩa là thị trường du lịch đang “ấm” dần lên. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới thì du lịch nội địa vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Hiện các DN du lịch đã sẵn sàng đón lấy cơ hội hiếm có này với nhiều ưu đãi hấp dẫn, gia tăng giá trị cho khách hàng đặt tour. Giá tour Tết năm 2021 cũng giảm từ 15 - 30% so với năm ngoái. Ngoài các tour trọn gói, năm nay du khách còn có cơ hội tùy chọn hành trình với các tour ghép hoặc mua combo chỉ đặt vé máy bay và khách sạn… Chẳng hạn như lần đầu tiên Vietravel cho ra mắt tour ghép xuyên Việt - sản phẩm được kỳ vọng sẽ là một “làn gió mới” cho dịp nghỉ lễ Tết kéo dài 7 ngày, cũng là thời điểm lý tưởng để du khách có những chuyến đi dài ngày ngắm trọn vẹn quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp. Dựa trên hành trình xuyên Việt 18 ngày 17 đêm đi qua các tỉnh, thành phố từ Hà Nội đến Cần Thơ, du khách có thể tùy chọn hành trình tour ghép yêu thích từ 4 đến 9 ngày, không bắt buộc tham gia toàn bộ hành trình. Một trong những ưu điểm nổi bật khiến du khách hào hứng với hành trình mới đó chính là tự do lựa chọn tuyến điểm, tự do khám phá, văn hóa, ẩm thực mỗi vùng miền. Theo đại diện Vietravel, tỷ lệ bán tour Tết đến ngày 18/1 đạt khoảng 65%.

Ngoài khuyến mại từ các công ty du lịch, nhiều địa phương cũng tích cực đẩy mạnh kích cầu khách nội địa, trong đó chú trọng liên kết với các tỉnh, thành giới thiệu điểm đến, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tour, tuyến và bán sản phẩm trực tuyến trên phạm vi toàn quốc... Theo thông tin từ Sở Du lịch, BR-VT đã áp dụng chuyển đổi số cho hơn 450 cơ sở lưu trú có xếp hạng sao, sắp tới sẽ áp dụng cho các hộ kinh doanh nhà nghỉ để kích cầu du lịch nội địa. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2021 chương trình sẽ áp dụng với 10 tỉnh, thành trong khu vực và TP.Hồ Chí Minh. Các resort Melia Hồ Tràm, Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa, Oceanami Villas & Beach Club, Lan Rừng Resort Phước Hải… cũng đang có nhiều cải tiến mới mẻ để trở thành nơi nghỉ dưỡng an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

Tuy nhiên, thị trường du lịch năm nay chỉ bó hẹp ở tour nội địa. “Miếng bánh” nhỏ đi sẽ khiến cho các DN ngành du lịch bắt buộc phải cạnh tranh để thu hút du khách. Đặc biệt là chắt chiu từng cơ hội dù là nhỏ nhất khi hiện nay, giá cả vốn không còn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi lẽ theo một khảo sát gần đây của Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), có đến 56% số người được hỏi cho rằng điểm đến an toàn là yếu tố chính tác động đến kế hoạch đi du lịch và có tới hơn 48% người được hỏi muốn đi du lịch cùng gia đình. Du khách cũng khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ. Do đó, hơn lúc nào hết, các DN du lịch cần phải chú trọng vào sự an toàn trên từng chuyến đi của du khách qua sản phẩm du lịch với điểm đến an toàn, chọn lọc, bảo đảm quy tắc phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn cho du khách nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, giá cả hợp lý.

NGÔ GIA