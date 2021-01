Ngày 26/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội, khẳng định bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới, chinh phục khát vọng hùng cường của cả dân tộc. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đất nước đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 2011-2020.

Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta không chỉ cho 5 năm, 10 năm mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Thực hiện khát vọng hùng cường, thực hiện theo từng cột mốc: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trở thành quốc gia hưng thịnh, hùng cường.

Trong tâm thế của niềm tin và niềm tự hào chính đáng, chúng ta đủ bản lĩnh và tỉnh táo để nhận biết con đường đi lên của đất nước còn trải qua nhiều gian nan, thử thách. Trong bối cảnh dự báo những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt, dẫn theo nhiều sự bất ổn. Tác động của đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt; môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng tác động nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức.

Trong khi đó, dù đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Đảng ta đã hoạch định con đường xây dựng, phát triển nghiêm túc, công phu, khoa học, bài bản. Các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “Ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc. Đảng ta kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Với một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, đất nước ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII khẳng định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên. Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ của Đảng và dân tộc đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Hơn bao giờ hết, ý Đảng hợp với lòng dân càng hòa quyện vào nhau, càng tạo nên sức mạnh vô địch của đất nước Lạc Hồng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sẽ đưa ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo - cột mốc vinh quang đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ trên con đường chinh phục khát vọng phát triển và hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Cùng cả nước, vì cả nước, toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc - với niềm tin, ý chí và quyết tâm lớn, chuẩn bị tâm thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

