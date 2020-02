Ứng xử có văn hóa trong mùa dịch

Cuối tuần, như thường lệ, gia đình tôi cùng mấy người bạn cùng ăn sáng, uống cà phê ở một quán quen. Khác với thông lệ, cả chủ quán và nhân viên phục vụ đều sử dụng khẩu trang y tế, trên bàn ăn, dù khách không yêu cầu, nhưng mỗi người được phục vụ riêng một bộ đồ chấm, thay vì dùng chung như trước.

Giữa tuần qua, một hội nghị được tổ chức, trong khuôn khổ thu hẹp hơn kế hoạch ban đầu, ngay ở cửa hội trường, được bố trí máy đo thân nhiệt, đội ngũ lễ tân được hướng dẫn cách ứng xử khi thân nhiệt của đại biểu trên 37 độ C. Tất cả đều tuân thủ và cảm thấy hài lòng, an tâm khi người ngồi cạnh mình không có biểu hiện bất thường về sức khỏe và cũng không ai ngần ngại khi đeo khẩu trang khi cần thiết, phải tiếp xúc gần ở nơi đông người.

Đang mùa dịch Corona, đa phần cộng đồng ý thức được việc phòng, chống để bảo vệ sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân, khi mà trên các phương tiện truyền thông ngày nào cũng ngập tràn thông tin về dịch. Vâng, an toàn là trên hết, khi mà chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng kể từ khi Trung Quốc công bố dịch ở Vũ Hán đã có hàng chục ngàn người nhiễm bệnh, hàng trăm người tử vong.

Tại buổi họp báo vào ngày 5/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã khẳng định, virus Corona sợ ánh sáng và nhiệt độ cao, nên cần mở cửa thoáng phòng và không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế. Với phương thức bảo vệ bằng khẩu trang y tế, Thứ trưởng dẫn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được đăng tải trên website: “Không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ sức khỏe đối với người không bị bệnh”. Điều đó có nghĩa là việc đeo khẩu trang y tế không có tác dụng giúp cho người sử dụng nó phòng tránh được dịch. Và như vậy khẩu trang không phải cứu tinh để ngăn ngừa virus Corona. Vì sợ ánh sáng, nhiệt độ, tia cực tím, gió nên virus Corona không thể tồn tại và phát triển trong môi trường thông thoáng khí, nhiệt độ cao. Các chuyên gia khuyên rằng người dân nên mở cửa sổ, cho không khí lưu thông trong phòng, bởi đóng kín cửa chính là tạo điều kiện cho virus phát triển. Khi ở môi trường tự nhiên bên ngoài không nhất thiết phải đeo khẩu trang, vì virus khó có thể tồn tại bên ngoài lâu.

Các chuyên gia y tế cho rằng, có 3 phương thức lây truyền chủ yếu đối với bệnh do virus Corona là lây qua không khí - ở đây là lây qua việc tiếp xúc với giọt nước bọt từ người ho, hắt hơi, sổ mũi vào đường hô hấp; lây trực tiếp- khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay người bệnh nếu không thực hiện biện pháp phòng bệnh, rửa tay với xà phòng; và lây truyền từ bề mặt đã nhiễm bẩn.

Việc đeo khẩu trang được khuyến cáo là cần phải phù hợp, không nhất thiết đối với tất cả mọi người, trong mọi tình huống. Ví dụ như, tất cả những ai thăm khám người bệnh đều cần được đeo khẩu trang y tế. Và để phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang vải khi đi xe máy để chống bụi và các loại virus khác.

Việc đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân thường xuyên cần phải được thực hiện như là một ứng xử có văn hóa trong mùa dịch hoặc khi cá nhân có những nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng, người tiếp xúc gần.

Về việc vệ sinh cá nhân, cũng cần phải nói thêm rằng, không chỉ là rửa tay đúng cách mà cần phải bảo đảm trong cả ăn uống, cần có những bộ đồ ăn riêng dành cho mỗi người.

Đối với các loại bệnh do virus gây ra, do không có thuốc chữa, vắc xin lại chưa nghiên cứu kịp thì toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch của mỗi cá nhân. Điều này giải thích, tại sao virus Corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, mỗi cá nhân cần phải biết nâng cao thể trạng để hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao; có lối sống vui vẻ, lạc quan…

ĐỨC MINH