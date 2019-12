Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

Năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Ban ATGT tỉnh, năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 645 vụ TNGT đường bộ, làm 244 người chết và 526 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 64 vụ. Đây là năm thứ tư liên tiếp tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đạt được những kết quả tích cực như trên là nhờ sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác giữ gìn TTATGT. Đây cũng là kết quả phản ánh sự quyết tâm đẩy lùi TNGT của các cấp các ngành, các lực lượng chức năng tham gia bảo đảm TTATGT.

Mặc dù TNGT trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, tình hình TTATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, trong đó số người chết do TNGT vẫn ở mức cao. Các hành vi vi phạm về TTATGT xảy ra nhiều, nhất là khi không có sự hiện diện của các lực lượng chức năng. Nguyên nhân TNGT xảy ra do ý thức của người tham gia giao thông còn nhiều như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 69 vụ; điều khiển xe không đúng phần đường quy định 77 vụ; chuyển hướng không quan sát 101 vụ; không chú ý quan sát 51 vụ. Từ những số liệu được phân tích cụ thể như trên có thể thấy nguyên nhân trực tiếp gây nên các vụ TNGT nói chung chủ yếu do con người. Trong đó, ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, chưa quan tâm chú trọng đến các điều kiện bảo đảm ATGT. Điển hình như việc tham gia giao thông khi đã uống rượu bia; chạy quá tốc độ quy định; sai quy trình, thao tác lái xe.

Tết Nguyên đán đã cận kề, là địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường xuyên thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nên chắc chắn rằng dịp Tết Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân được thuận tiện, an toàn, Ban ATGT tỉnh đã lên kế hoạch triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm vẫn là yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT dịp Tết; giao các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT; yêu cầu các DN vận tải chuyên chở các loại hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đối với lái xe; các đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ lực lượng và phương tiện, ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các trục chính ra vào tỉnh BR-VT.

Ngoài các giải pháp trên, thiết nghĩ để công tác bảo đảm TTATGT không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới, mà cho cả thời gian về sau đạt hiệu quả cao, cần có nhiều biện pháp tổng hợp. Đó là bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì ý thức chấp hành các quy định về ATGT của mỗi người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do vậy người tham gia giao thông phải luôn nêu cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ và coi việc bảo đảm trật tự ATGT là trách nhiệm của toàn xã hội. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của chính bản thân mình và những người xung quanh, giúp cho ai cũng đón một mùa xuân an toàn, vui tươi, ấm áp.

PHÚC MINH