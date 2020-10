Trung Quốc đón nhận thêm nhiều số liệu kinh tế tích cực

Theo một cuộc khảo sát trong ngành do Hiệp hội Thu mua và Logistics Trung Quốc cùng với công ty thương mại điện tử JD.com thực hiện, lĩnh vực logistics thương mại điện tử của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong tháng 9/2020 với sự gia tăng của một loạt chỉ số.

Nhân viên phân loại hàng hóa tại công ty vận chuyển Cainiao của Alibaba.

Chỉ số theo dõi hoạt động logistics thương mại điện tử đã tăng lên 110,4 điểm trong tháng 9/2020, từ 109,2 điểm trong tháng 8/2020 và đạt mức cao mới trong năm nay. Tổng nhu cầu đối với dịch vụ logistics thương mại điện tử tăng đều đặn, với chỉ số phụ theo dõi tổng khối lượng kinh doanh đạt 126,8 điểm trong tháng 9/2020, tăng 2,1 điểm so với tháng trước đó.

Nhu cầu thương mại điện tử ở khu vực nông thôn vẫn duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số phụ theo dõi thương mại điện tử logistics khu vực nông thôn đứng ở mức 122,9 điểm trong tháng 9/2020, tăng 2,7 điểm so với tháng 8/2020.

Theo cuộc khảo sát trên, sự gia tăng nhu cầu là nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu và nhu cầu tiêu dùng trực tuyến mạnh mẽ. Ngoài ra, cuộc khảo sát trên cho thấy hoạt động của lĩnh vực logistics thương mại điện tử đã phục hồi trong quý 3/2020.

Trong một diễn biến khác, số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy tổng sản lượng 10 kim loại màu chính của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-8/2020 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước lên 39,89 triệu tấn. Riêng trong tháng 8/2020, tổng sản lượng 10 kim loại nói trên đạt 5,29 triệu tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, sản lượng xi măng của nước này trong tháng 8/2020 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 3,6% của tháng 7/2020 và mức tăng 5,1% của cùng kỳ năm 2019. Sản lượng xi măng của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn trong tháng 8/2020, khi các hoạt động kinh tế phục hồi thúc đẩy nhu cầu gia tăng đối với vật liệu xây dựng.

ANH QUÂN (Vietnam+)