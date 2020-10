Kỳ 2: Những cái chết chưa có lời giải đáp

Không chỉ ở Mỹ, châu Âu và châu Mỹ Latin, nhiều nông dân Nga cũng phải sống trong sự hoang mang sợ hãi bởi một loài quái thú hút máu, đứng đằng sau hàng loạt các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào vật nuôi…

Hình ảnh của con vật được cho là Chupacabra.

3. Theo truyền thuyết và những mô tả phổ biến nhất, Chupacabra là sinh vật có hình dáng giống Kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ như máu. Tại làng Uliakov, Siberia, Nga, chúng thể hiện sức mạnh phi thường bằng việc kéo đổ cánh cửa sắt cao 2m để đột nhập vào chuồng gia súc, hút máu con mồi.

Tuy nhiên cách mô tả đôi khi không khớp nhau, ngoài việc giống Kangaroo, một số nhân chứng khác cho rằng chúng giống chó hoang, thậm chí là loài dơi khổng lồ. Có người còn khẳng định rằng Chupacabra lưỡi dài như lưỡi rắn, biết bay như chim! Lại có người nói Chupacabra có mõm nhọn khác thường, cơ thể nhẵn thín và bộ răng rất lạ.

Sau vụ tấn công tại làng Tulancingo thuộc Puerto Rico, thông tin từ Mỹ cho biết một con Chupacabra khi chạy qua xa lộ liên bang nối giữa bang Texas và California đã bị một xe tải cán chết. Theo các chuyên gia động vật được mời đến để khảo sát thì con vật này chỉ là loài cáo xám, bị ghẻ nên đã rụng hết lông, da đổi thành màu xanh xám lẫn với những vết sần sùi nhưng người dân ở đây vẫn không tin đó là sự thật.

Về phía những người say mê tìm hiểu sự sống ngoài hành tinh và những vật thể bay không xác định - thường được gọi là “dĩa bay” (UFO), họ tin rằng Chupacabra đến từ một thế giới khác. Thậm chí Alan Timsky - một trong những người nổi tiếng về săn lùng UFO khẳng định Chupacabra là vật nuôi của người ngoài hành tinh. Nó đã trốn thoát khi một “dĩa bay” hạ cánh xuống trái đất. Và bởi vì nó thuộc về một thế giới khác, nơi trình độ khoa học kỹ thuật cao gấp hàng ngàn lần con người ở trái đất nên nó có thể di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác chỉ trong vài giây (?!). Nhằm làm tăng thêm sức nặng cho lập luận của mình, Timsky nói: “Không phải ngẫu nhiên mà quân đội Mỹ thiết lập căn cứ bí mật Aresibo tại Puerto-Rico để kiểm chứng và theo dõi những cuộc thăm viếng bất thường đến từ giải ngân hà”. Riêng với nhà sinh học Williams Kane, con quái thú này là kết quả của sự đột biến di truyền vì Puerto Rico đã từng bị Mỹ dùng làm nơi thử nghiệm vũ khí phóng xạ.

Trong suốt 2 năm 1995, 1996, đã có hơn 200 nhóm khảo sát và gần 90 đội săn đến Puecto Rico để lùng bắt Chupacabra nhưng không kết quả. Nhiều người trong số này cho rằng Chupacabra chỉ là truyền thuyết rồi lan rộng ra khắp thế giới nhờ vào mạng Internet cũng như một số nhân chứng hoang tưởng thêu dệt. Thomas Hayed, nhà nghiên cứu sinh vật học nói: “Vào thập kỷ đầu của thế kỷ 21, tất cả những cái chết bất thường của một số vật nuôi ở một số vùng trên thế giới đều được gán cho Chupacabra nhưng chẳng ai thật sự biết nó là gì. Mỗi người nói một phách, đã khiến cái gọi là Chupacabra ngày càng trở nên huyền bí…”.

Năm 2011, bức màn bí mật về Chupacabra tưởng như đã được vén lên khi một nông dân ở New Mexico, Mỹ, đặt một máy quay phim cảm ứng hồng ngoại trước cửa chuồng dê trong nông trại. Trước đó, 69 con dê của ông đã chết một cách bí ẩn với một vết cắn chính xác vào động mạch cổ. Đến ngày thứ tư sau khi đặt máy quay, hình ảnh thu được cho thấy một con vật cao khoảng 1m, dài 1,2m, da trơn nhẵn, đầu giống như đầu chó, chạy ngang camera. Theo các nhà khoa học thuộc Viện Sinh vật bang New Mexico, sau khi thu thập một số tế bào da của con thú, bong tróc lúc tấn công đàn dê rồi gửi đi xét nghiệm ADN, họ khẳng định hình ảnh trên máy quay phim chỉ là một con cáo xám bị rụng lông bởi bệnh ghẻ. Từ đó, họ suy ra rằng cái chết của những vật nuôi ở Dominica, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, Peru, Brazil, Mỹ, Mexico, Nga… chỉ là sản phẩm của loài cáo, chó hoang hoặc sói đồng cỏ.

Tuy nhiên, có một số câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn không giải thích được: Nếu thủ phạm là cáo, chó hoang hoặc sói đồng cỏ thì bằng cách nào chúng có thể biết chính xác vị trí của động mạch cổ để thực hiện vết cắn - và chỉ cắn một vết mà thôi. Hơn nữa, với 35 con cừu chết ở làng Juanna, Mexico và 69 con dê chết ở bang New Mexico (Mỹ) thì làm sao 1 hoặc 2, 3, thậm chí là bầy cáo 10 con có thể hút hết chừng đó máu?

Sự việc tưởng như lắng lại thì tháng 10 và tháng 12/2018, lại có nhiều báo cáo về việc hàng loạt gia súc, gia cầm bị chết một cách đáng ngờ ở Manipur, Ấn Độ, tương tự như các vụ tấn công gây ra bởi Chupacabra. Đến tháng 10/2019, một đoạn video do nông dân Mundo Ovni ghi lại cho thấy một cuộc tấn công vào chuồng gà ở làng Seburuquillo, tỉnh Lares, Puerto Rico. Hình ảnh trên thẻ nhớ máy quay cho thấy con vật này chẳng khác gì con vật mà một nông dân ở New Mexico đã thu được.

Như vậy, Chupacabra vẫn là một trong những bí ẩn nhất của lịch sử động vật, chưa có lời giải đáp.

VŨ CAO

(Theo The Mysteries of the Chupacabra)