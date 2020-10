Việt Nam đề cao vai trò luật pháp của quốc tế với an ninh, hòa bình

Ngày 29/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức họp trực tuyến, nghe báo cáo của Chủ tịch Tòa án Quốc tế Abdulqawi Ahmed Yusuf về tăng cường sức sống mới cho quan hệ hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và Tòa án, góp phần duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đây là cuộc họp riêng diễn ra hàng năm nhằm trao đổi thông tin, đối thoại giữa Hội đồng Bảo an và Tòa án Quốc tế về các vấn đề pháp lý liên quan đến duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định, Tòa án Quốc tế đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế thông qua cơ chế xét xử các vụ kiện giữa các quốc gia và cơ chế cho ý kiến tư vấn pháp lý. Đại sứ cũng cho rằng, Hội đồng Bảo an và Tòa án Quốc tế có vai trò tách biệt nhưng vẫn bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong giải thích, áp dụng, thúc đẩy, đề cao và phát triển luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh các thách thức đối với hòa bình, an ninh quốc tế đang ngày càng gia tăng và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế tiếp diễn tại nhiều khu vực, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an cần đề cao và sử dụng luật pháp quốc tế như các công cụ hữu hiệu nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ đề nghị Hội đồng Bảo an và Tòa án Quốc tế tăng cường hợp tác thông qua các cơ chế được Hiến chương Liên hợp quốc cho phép như khuyến khích các bên tranh chấp đưa vụ việc sang giải quyết tại Tòa án Quốc tế, xin ý kiến tư vấn của Tòa án Quốc tế về các khía cạnh pháp lý liên quan đến các đề mục thuộc chương trình nghị sự của ội đồng bảo an hoặc hỗ trợ thực thi bản án của Tòa án Quốc tế nếu có yêu cầu từ các bên tranh chấp.

Đại sứ Đặng Đình Quý nêu rõ, nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; đồng thời khẳng định các quốc gia có thể lựa chọn nhiều phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó bao gồm cơ chế xét xử tài phán.

Theo Đại sứ, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường vai trò của các cơ quan pháp lý quốc tế trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước, góp phần vào duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết, Việt Nam ủng hộ các tiến trình pháp lý quốc tế, trong đó có Tòa án Quốc tế, đồng thời ủng hộ tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quốc gia trong sử dụng các cơ chế xét xử, trọng tài quốc tế và kêu gọi Tòa án Quốc tế tăng cường các hoạt động đào tạo, kết nối với những người trẻ tuổi trong lĩnh vực pháp lý quốc tế.

HẢI VÂN (TTXVN)