Việt Nam đứng thứ hai về số lượng lao động làm việc ở Nhật Bản

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), tổng số lao động nước ngoài đang làm việc ở Nhật Bản vào cuối tháng 10/2019 là 1.658.804 người, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2008 - thời điểm nước này bắt đầu thống kê về số lượng lao động nước ngoài. Trong tổng số hơn 1,6 triệu lao động nước ngoài kể trên, lao động đến từ Trung Quốc đông nhất (418.327 người), chiếm 25,21% và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 với 401.326 lao động nhưng có tốc độ tăng mạnh nhất so với 2 nước còn lại trong top 3 (26,7%). Philippines xếp ở vị trí thứ 3 với 179.685 lao động, tăng 9,6%.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự gia tăng này là do trong thời gian gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng chính sách thị thực để thu hút thêm lao động nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số đất nước Mặt Trời mọc đang già hóa nhanh chóng. Nhiều lao động đến từ các nước đang phát triển đã tới Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật.

THANH TÙNG