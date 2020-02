Thăm vườn chim Jurong

Jurong Bird Park là công viên nổi tiếng ở Đảo quốc Sư tử luôn thu hút được đông đảo lượng du khách đến tham quan. Tới đây, du khách không những được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều loài chim đẹp, quý mà còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Chim hồng hạc tại vườn chim Jurong.

Jurong Bird Park trải rộng trên 20,2ha ở khu vực phía Tây của Singapore. Vườn chim Jurong là khu bảo tồn chim lớn nhất Singapore và lớn nhất Châu Á được xây dựng từ năm 1968, chính thức mở cửa năm 1971 với diện tích lên tới hơn 200.000m2. Đây là nơi bảo tồn hơn 600 loài chim quý với tổng số lên đến hơn 9.000 cá thể trong đó có nhiều loài quý, hiếm. Mỗi một loài có những đặc tính khác nhau vì thế chúng trú ngụ ở khắp mọi nơi trong công viên: có loài sống trên cây, có loài sống trên mỏm đá, có loài thì sống riêng rẽ hoặc sống theo bầy đàn… Hơn thế nữa, vườn chim Singapore được thiết kế gần giống với môi trường thiên nhiên nên bạn sẽ được nằm dưới những thảm cỏ xanh mướt hay trên một góc vườn nhỏ để tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành, cảm nhận sự độc đáo của hệ sinh thái nơi đây.

Du khách sẽ gặp nhiều loài chim lông vũ trong những giờ cho ăn hàng ngày, thậm chí có thể thoáng thấy những loài chim hiếm gặp như loài chim trĩ có mào (crested guinea fowl), chim sáo đá óng ánh, và chim ăn chuối (turaco). Trong khuôn viên vườn chim Singapore có 2 nơi nổi bật nhất là thác nước và khu vực hồ Penguin Parade. Ở thác nước, bạn có thể nhìn ngắm những chú chim tuyệt đẹp đến từ Châu Phi với số lượng lên tới hơn 1.500 cá thể. Còn ở khu vực hồ Penguin Parade với những chú Chim cánh cụt ấn tượng với nhiều giống loài khác nhau. Ở đây còn có Hồ Hồng hạc (Flamingo Lake) với hàng trăm chú chim hồng hạc chân dài lênh khênh và Vịnh Bồ Nông (Pelican Cove) gần đó, với bộ sưu tập các loại chim bồ nông đầy đủ nhất thế giới.

Ngoài việc đi vòng quanh tham quan từng khu vực ở vườn chim Singapore, đến vườn chim Jurong, du khách còn có thể tham gia các show trình diễn độc đáo, đặc sắc của các loài chim như: show diễn Fuji World of Hawks vào lúc 10 giờ sáng; show diễn All Star Bird vào lúc 11 giờ sáng và 15 giờ chiều mỗi ngày; show diễn King of the Skies vào lúc 16 giờ chiều mỗi ngày.

Bài, ảnh: LINH ĐAN