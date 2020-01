WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

● Virus có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Sáng 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới của virus Corona (2019- nCoV).

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho rằng mối quan tâm lớn nhất của WHO là nguy cơ virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế kém phát triển.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho rằng mối quan tâm lớn nhất của WHO là nguy cơ virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế kém phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng tuyên bố không thể hiện sự “không tin tưởng” vào Trung Quốc mà ngược lại WHO tin tưởng vào năng lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát ổ dịch.

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhằm khuyến cáo cho tất cả các quốc gia có các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm lây lan dịch bệnh xuyên biên giới, đồng thời tránh sự can thiệp không cần thiết đến thương mại và du lịch.

Theo số liệu mới cập nhật, chủng mới của virus Corona (2019- nCoV) gây bệnh viêm phổi đã làm 170 người tử vong.

Trong lịch sử, tình trạng khẩn cấp toàn cầu được WHO ban bố lần đầu tiên vào tháng 4/2009 khi xảy ra dịch cúm heo (H1N1), lần thứ 2 được ban bố tháng 5/2014 do bệnh bại liệt, lần thứ 3 trong dịch virus Ebola ở Tây Phi và lần thứ 4 là khi bùng phát dịch virus Zika ở châu Mỹ.

● Virus có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Bộ Y tế bang New South Wales của Australia đã đưa ra cảnh báo virus Corona mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần, như trò chuyện trực tiếp với người bệnh, hoặc sinh hoạt trong một không gian kín với người bệnh trong vòng 2 giờ.

Các cơ quan y tế Trung Quốc vừa xác nhận người nhiễm bệnh có thể truyền virus ngay cả trước khi họ có các triệu chứng nhiễm bệnh. Virus Corona được cho là lây lan tương tự cách lây truyền bệnh cúm, khi người bệnh ho hay hắt hơi. Theo các bác sĩ, mặc dù loại virus này không dễ lây lan như bệnh sởi, nhưng nó có thể lan truyền theo nhiều cách. Khác với các virus lây trong không khí có thể di chuyển xa, virus corona lây lan khi người nhiễm virus ho hay hắt hơi bắn nước bọt trong phạm vi 1-2 mét, người khác có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt dính nước bọt của người bệnh sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng.

Số liệu cập nhật ngày 31/1 cho biết tổng cộng 9.692 người đã nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc, trong đó 213 ca tử vong. Ngoài ra, khoảng 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác. Chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc.

HOÀNG NGUYỄN