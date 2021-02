Sao Mai & nghĩa đồng bào cùng "ăn Tết với người nghèo"

Năm 2020 đầy biến động và khó khăn đối với đời sống kinh tế xã hội bởi đại dịch Covid và thiên tai diễn biến cực đoan. Hơn bao giờ hết, nhận thức về vai trò của doanh nghiệp đối với sứ mệnh phát triển đất nước, sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị đối với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp là động lực, khích lệ to lớn để Sao Mai cất cánh vươn xa.

Với những nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ, năm 2020, Sao Mai đã để lại dấu ấn khi có mặt trong TOP 50 DN kinh doanh có hiệu quả nhất thời Covid, đứng vị trí thứ 46 trong TOP 500 DN lớn nhất VN, “chiếu trên” trong TOP 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam. Những thành tựu đó thể hiện cho sự đoàn kết thống nhất của CBCNV Tập đoàn luôn thức thời nhạy bén với diễn biến trong mọi tình hình; sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và sự chia sẻ đồng hành của người dân…. là điểm tựa vững chắc giúp Sao Mai hướng đến một mùa xuân đầm ấm - yên vui với nhiều thành công mới.

Xuân về Tết đến - Sao Mai Group lại tiếp tục thể hiện “nghĩa đồng bào” đến khắp các tỉnh ĐBSCL, vươn ra khúc ruột Miền Trung tang thương vì bão lũ. Với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước; Sao Mai đã tài trợ trên 10.000 phần quà, tài trợ kinh phí bắn pháo hoa mừng xuân Tân Sửu, hơn 12 tỷ đồng để chỉnh trang các đô thị Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Tân Châu và một số địa phương tỉnh Đồng Tháp, Thanh Hóa. Đặc biệt, Tập đoàn đã tài trợ cho Công an tỉnh An Giang 2 xe chuyên dụng thực hiện mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Đồng thời, tổ chức tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho một số bệnh nhân, CBCNV của Tập đoàn mắc bệnh hiểm nghèo có điều kiện điều trị tốt hơn. Ngoài ra, Sao Mai còn tặng tivi cho trường học ở các địa phương khó khăn; đóng góp vào Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, Quỹ tiếp sức tài năng trong và ngoài tỉnh…

Những nghĩa cử cao đẹp đó là tham chiếu về đạo đức, cách sống trung nghĩa trên đời và cũng là thông điệp tích cực đến với mọi nhà trong không khí xuân đang lan tỏa; “Rằng, Tết sẽ không chỉ có một vài ngày mà quanh năm cũng cần đủ đầy như Tết”. Có thể cái nghèo, cái khó sẽ chẳng thể ngày một ngày hai mà vượt qua nhưng khi những mảnh đời khó khăn nhận được sự an ủi, ấm lòng và cả những hi vọng về tương lai từ những phần quà đong đầy xúc cảm của doanh nghiệp thì “nghĩa đồng bào” mới thật trân quý.

Mùa xuân - mùa chia sẻ yêu thương, “Sao Mai ăn Tết với người nghèo” là chương trình an sinh xã hội lớn nhất - biểu tượng của văn hóa thấm đẫm tình người đã hình thành xuyên suốt theo chiều dài lịch sử 24 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn. Để mỗi khi đến mùa mai nở, Sao Mai cùng “nghĩa đồng bào” tiếp tục hưởng sắc màu hạnh phúc bên mâm cỗ Tết đoàn viên trong từng gia đình Việt.

Khánh An