Sao Mai trao tài trợ cho An Giang chào Xuân Tân Sửu

Hướng đến kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào xuân mới Tân Sửu 2021, Tập đoàn Sao Mai truyền tải thông điệp “Dựng tình người trong ngày mới” giữa lúc Tết đang cận kề.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều ngày 19/1, tại trụ sở chính Tập đoàn Sao Mai đã diễn ra buổi Lễ Trao bảng tài trợ 5.300 phần quà, trị giá 2 tỷ 650 triệu đồng và bảng tài trợ trang trí đường hoa xuân trị giá 12 tỷ 088 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh An Giang. Ông Lê Thanh Thuấn – Tổng Giám đốc Sao Mai Group vẫn tiếp tục ủng hộ quê hương Bác Tôn thực hiện công tác an sinh xã hội và tổ chức các sự kiện chào mừng Tết nguyên đán Tân Sửu.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Anh Thư – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các huyện thị thành trong tỉnh - những địa phương được thụ hưởng chương trình của Sao Mai, cũng có mặt tham dự sự kiện.

Đến hẹn lại lên, năm nay, Sao Mai dành khoản ngân sách trên 20 tỷ đồng thực hiện tổng thể chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo”. Sự kiện đi qua nhiều tỉnh thành trong Nam đến các tỉnh miền Trung với hơn 10.000 phần quà xuân. Trong đó, Sao Mai tài trợ cho An Giang 5.300 phần được phân bổ cho các địa phương: TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, Hội người mù, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già neo đơn & trẻ mồ côi, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, Hội nạn nhân chất độc da cam,… Đồng thời, Sao Mai cũng đã chi trên 12 tỷ đồng trang trí đường hoa xuân ở các huyện thị thành và tài trợ kinh phí bắn pháo hoa đón giao thừa.

Vượt qua bão dịch nCoVi một cách ngoạn mục, Sao Mai chào xuân mới với những thành tựu rực rỡ; chiếm lĩnh vị trí cao trong TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong thời Covid-19 và ghi điểm ấn tượng trong TOP 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam.

Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai trao bảng tài trợ quà xuân cho ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang.

“Phát triển bền vững tại khu vực phía nam, đặc biệt là tại tỉnh An Giang - nơi đặt đại bản doanh Sao Mai Group trong suốt hơn 2 thập kỷ trưởng thành qua từng giai đoạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Ông Lê Thanh Thuấn- Tổng giám đốc đã chia sẻ về động lực sau các chương trình trách nhiệm xã hội của Tập đoàn trong năm 2020 đầy thách thức.

Ngay từ khi sáng lập, Sao Mai là Tập đoàn kinh tế đa ngành tiên phong và duy trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Tại 12 tỉnh thành - nơi có hàng chục dự án của Tập đoàn trên nhiều lĩnh vực: Bất động sản, tư vấn & thiết kế - xây dựng. Nuôi trồng - chế biến thủy sản xuất khẩu, dịch vụ du lịch, xuất khẩu lao động, chế biến thức ăn thủy sản, điện mặt trời….mỗi hoạt động của doanh nghiệp đều thể hiện mục tiêu động lực tăng trưởng mới đằng sau những đóng góp cho xã hội.

Sao Mai trao bảng tài trợ ủng hộ tỉnh An Giang trang trí đường hoa xuân và bắn pháo hoa đón giao thừa.

Triết lý gắn kết lâu dài với địa phương để thương hiệu đậm tình. Nỗ lực hướng tới sự bền vững và hỗ trợ cộng đồng mỗi khi chính quyền địa phương phát động chương trình an sinh thiết thực, các chương trình ủng hộ lũ lụt, tặng quà Tết… là minh chứng cho lòng biết ơn và sự trân trọng của Sao Mai đối với các cấp chính quyền và người dân sở tại. Mỗi nghĩa cử đều thể hiện tính tích cực của Tập đoàn chung tay giảm bớt gánh nặng, từ đó, tạo điều kiện giúp mọi người cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dẫu còn đó bộn bề khó khăn nhưng vẫn có một niềm vui nho nhỏ khi hàng ngàn phần quà Tết của Sao Mai mang theo thông điệp chúc mừng năm mới đang dần được chuyển đến tận mỗi gia đình. “Bếp ấm hương vị Tết” trong không gian xuân đang lan tỏa. Để rồi sau chuyến hành trình dài, đọng lại đến thời khắc áp Tết vẫn là nuôi dưỡng khát vọng giá trị xứng tầm của Nhà đầu tư chiến lược ở An Giang.

TIẾN TẦM