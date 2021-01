Trà Sư gõ cửa mùa xuân

Khi đất trời rộn ràng trong tình khúc giao mùa, cũng là lúc Trà Sư được khoác lên mình chiếc áo mới đầy sức sống. Rừng tràm đẹp nhất Việt Nam trở mình với vẻ đẹp tinh khôi và lãng mạn đầy những sắc hoa rực rỡ cùng màu xanh mơn mởn của chồi non - lộc biếc ngút ngàn.

Trà Sư - bức tranh toàn bích của hoa lá, chim muông, côn trùng, loài bò sát lưỡng cư và sản vật đồng bằng đã minh chứng cho vẻ đẹp vượt thời gian của thiên nhiên phương Nam trong chớm xuân.

Vừa chạm ngõ năm mới, điểm du lịch sinh thái an toàn Trà Sư thu hút gần 100.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm (tăng 20% so với năm 2020).

Những ngày này, khi đến Trà Sư du khách càng cảm nhận rõ hơi thở phập phồng của mùa xuân len lỏi trong hơi lạnh vương cuối đông. Cả khu rừng như vang lên khúc nhạc trầm bổng, da diết, mùa xuân mơn mởn đang nương mình theo những cánh chim chao liệng giữa đại ngàn, loan phụng sum vầy, đang hòa vào những tia nắng đầu tiên ấm áp ngày đầu xuân.

Cầu kiều Trà Sư trong buổi chớm xuân.

Ngay từ bìa rừng, du khách sẽ được chào đón bởi tuyệt tác nghệ thuật cầu kiều trà sư, một không gian thoáng đãng và đầy thơ mộng với trăm hoa khoe sắc, ánh Sao Mai rợp bóng cờ bay, như gọi mời du khách ghé chơi, lòng chợt òa cảm xúc khi vừa chạm ngõ thiên đường.

Xuân về hoa viên tràm nở bông trắng xóa, tỏa hương thơm ngát cả khu rừng. Những giọt sương long lanh trong suốt như pha lê còn đọng lại trên cánh hoa, càng làm cho “Thiên đường xanh ngập nước” thêm lung linh và huyền ảo. Hoa tràm được ví như nàng công chúa của đại ngàn thanh khiết, vừa e ấp dịu dàng vừa tỏa sáng trong buổi sớm mai.

Khi tiết trời ấm áp cũng là lúc nhiều loài chim di cư bắt đầu trở về rừng để sinh sôi nảy nở, còng cọc, cò óc mạnh dạn xuống tổ tìm mồi, những chú cá vui đùa trên mặt nước kết hợp với kỹ năng săn mồi của đàn cò trắng chao liệng như những đôi uyên ương say đắm quấn quýt bên nhau, tạo nên bức tranh sinh động. Tết cũng là lúc thảm thực vật Trà Sư đa dạng với những sắc hoa, nơi đây dường như được gột rửa thêm lần nữa, bèo tự do phóng khoáng, trải thảm xanh bất tận trên mặt nước, khiến cảnh sắc rừng tràm thay đổi một cách ngoạn mục.

Sắc hoa rạng rỡ đón xuân Trà Sư

Trà Sư ngày càng "lạ"

Dưới góc nhìn của hàng chục ngàn du khách, qua từng khung hình “check-in”, cầu tre vạn bước xuyên rừng đã trở nên độc đáo và lung linh chẳng khác chú rồng thiêng xứ núi bay lượn quanh khu rừng, như đón chào một năm mới nhiều may mắn và thành công. Để tô thêm vẻ đẹp của linh vật, nhà đầu tư sẽ tiếp tục cho các nghệ nhân trang trí thêm những hoa văn lồng đèn, tiểu cảnh dọc trên thân rồng tạo điểm nhấn cho du khách thỏa sức đắm mình trong kỳ quan dài nhất Việt Nam. Dưới cái nắng gió phương Nam, rồng tre đã hiện lên đẹp ngỡ ngàng trên cánh rừng tràm đặc dụng. Tin rằng, Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư sẽ là nơi du khách ghi lại những bức ảnh đẹp nhất trong hành trình du xuân.

Cầu tre vạn bước được trang trí lộng lẫy những ngày giáp Tết

Để chuẩn bị tốt công tác phục vụ và đón tiếp khách, xuân Tân Sửu 2021, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đã đầu tư thêm 2 tỷ đồng để tôn tạo cảnh quan, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ, đưa vào khai thác thêm một số dịch vụ mới. 60 chiếc tắc ráng và xuồng ba lá đưa đón khách đã được sơn sửa chu đáo. Khu vực cổng chào được thiết kế nổi bật với biểu tượng Trâu vàng cách điệu, bánh chưng xanh khổng lồ và câu đối đỏ cầu cho năm mới bình an, ấm no và sung túc. Tất cả sẽ được phối kết cùng các loại kiểng lá với màu sắc hài hòa, thể hiện giá trị quý báu của thời khắc thiêng liêng đất nước chuyển mình từ năm cũ sang năm mới - đong đầy khát vọng phát triển: “Vươn tầm - Kết nối - Bền vững”.

Trà Sư mừng xuân Tân Sửu 2021

Sắc mới bao phủ lên rừng tràm Trà Sư với vẻ đẹp rực rỡ và tươi sáng, long lanh và sinh động hơn sẵn sàng cho ngày xuân với sự quyến rũ tràn đầy nhựa sống. Những ngọn gió bấc se lạnh ùa về trên dãy Thất Sơn thăm thẳm, lang thang khắp nẻo đường phương Nam. Du khách thử một lần hoà mình vào khoảng trời đất bao la, dải rừng tràm bạt ngàn, ngôi nhà chung của hàng vạn cánh chim trời, để tận hưởng lộc mà thiên nhiên ban tặng. Hãy đón chào một năm mới bằng niềm vui và tạm biệt năm cũ bằng sự thư thái và an nhiên trong tâm hồn.

Bảo Ngọc