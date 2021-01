KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG THỐNG NHẤT: Khơi thông con đường huyết mạch ở Vũng Tàu

Hôm nay (19/1), Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Lễ khởi công công trình đường Thống Nhất (nối dài). Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đường Thống Nhất (nối dài) sẽ được đầu tư đồng bộ các hạng mục: nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước…Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể đường Thống Nhất (nối dài).

Trong 3 năm trở lại đây, TP. Vũng Tàu đã có nhiều giải pháp tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tiện ích. Nhờ vậy, hạ tầng thành phố ngày càng đồng bộ, khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhiều dự án giao thông quan trọng bị ách tắc nhiều năm do vướng khâu giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ và triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động như: dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Bình Giã; Lương Văn Can; Nguyễn Tri Phương; 30/4; Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai…

Do vậy, đến thời điểm hiện tại, kết cấu hạ tầng kỹ thuật nói chung và mạng lưới giao thông trên địa bàn TP. Vũng Tàu nói riêng đã tương đối hoàn chỉnh với các tuyến đường đô thị khang trang hiện đại, hài hòa với không gian chung. Dự kiến, trong năm 2021, TP. Vũng Tàu tiếp tục khởi công một số dự án giao thông trọng điểm như đường Thống Nhất (nối dài), đường Hàng Điều, đường Cầu Cháy… Trong đó, ngày 19/1, dự án đường Thống Nhất (nối dài) sẽ chính thức được khởi công.

Đường Thống Nhất (hiện nay). Ảnh chụp sáng 18/1/2021.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 TP. Vũng Tàu (đơn vị được giao trực tiếp quản lý dự án) cho biết, đường Thống Nhất có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tuyến giao với đường Quang Trung; điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn An Ninh tại vòng xoay tượng đài Dầu khí, nối với đường 2/9. Hiện tại, đoạn từ đầu tuyến đến đường Trương Công Định (dài 789,1m) và đoạn cuối từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn An Ninh (dài 1.316m) đã được đầu tư xây dựng. Đoạn giữa từ đường Trương Công Định đến đường Lê Hồng Phong dài khoảng 935,3m chưa được đầu tư. “Toàn tuyến chưa thể kết nối nên phải thông qua các tuyến đường trục Đông Nam - Tây Bắc, người tham gia giao thông mới có thể đi đến các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại khu vực Bãi Trước. Do vậy, việc đầu tư đoạn tuyến còn lại và nâng cấp mở rộng hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch được duyệt là hết sức cần thiết và cấp bách”, ông Linh nhấn mạnh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, việc khởi công công trình đường Thống Nhất là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BR-VT, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân TP. Vũng Tàu. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông “xuyên tâm” kết nối từ phường 1 đến phường 12 và khu Trung tâm Hành chính; tạo thuận lợi cho du khách đến Vũng Tàu vui chơi, du lịch, tạo điều kiện phát triển đô thị hai bên tuyến, góp phần xây dựng TP. Vũng Tàu ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

“Dự án còn góp phần từng bước hoàn thiện các trục đường chính theo quy hoạch; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, thu hút đầu tư du lịch cũng như nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, của các cơ quan hành chính, trường học, khu dân cư đã và đang được đầu tư trong khu vực”, ông Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH