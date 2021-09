Tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ TP.Vũng Tàu phòng, chống dịch

Ngày 11/9, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) thuộc Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên-Bộ Công an hỗ trợ Công an TP. Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Công an TP.Vũng Tàu tuần tra, kiểm tra giấy tờ người ra đường trên đường 30/4.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mỗi CBCS tăng cường đến làm nhiệm vụ tại TP. Vũng Tàu khắc phục khó khăn, cùng với lực lượng cơ sở nắm chắc địa bàn, thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu, đồng cảm, chia sẻ, chung sức cùng chính quyền địa phương và lực lương chức năng phòng chống dịch bệnh.

Tính đến nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 1.282 người nhiễm SARS-CoV-2, chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Công an TP.Vũng Tàu đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên 275 tuyến đường, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phân luồng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tình trạng lưu thông trong thành phố. Song song đó, bố trí lực lượng công an phường, xã phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức tuần tra, chốt chặn trên 1.200 tuyến đường hẻm.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN