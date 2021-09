Xử lý 2 trường hợp đăng thông tin xúc phạm CSGT

Ngày 11/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục xử lý 2 trường hợp đăng thông tin xúc phạm lực lượng CSGT và kích động khiếu kiện ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công an TT.Phước Bửu làm việc với chủ tài khoản Facebook “Ha Xinh”.

Trước đó ngày 9/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện chủ tài khoản Facebook “Gỗ Lũa Mỹ Thuật” đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết xúc phạm lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Công an huyện đã mời chủ tài khoản lên làm việc và người này thừa nhận hành vi sai trái, chủ động xóa bài viết, đăng bài đính chính và cam kết không tái phạm.

Chủ tài khoản Facebook “Gỗ Lũa Mỹ Thuật” đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng CSGT.

Ngoài ra, Công an TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc cũng đã mời chủ tài khoản Facebook “Ha Xinh” lên làm việc vì đăng tải bài viết có nội dung kích động, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Chủ tài khoản Facebook này thừa nhận hành vi sai trái và đăng bài xin lỗi, đính chính.

Qua 2 trường hợp nêu trên, Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN