TP. Vũng Tàu phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân

Ngày 10/9, UBND TP Vũng Tàu có quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị C.H.C (24 tuổi, ngụ khu phố 6, phường 12, TP Vũng Tàu) số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn đã đăng trên mạng xã hội.

Phòng VH-TT và Công an TP.Vũng Tàu làm việc với chị C.H.C về thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Cụ thể, ngày 8/9, chị C. có hành vi đăng tải trên Facebook cá nhân việc một dân quân chạy xe máy theo đòi lập biên bản, giật hàng của một shipper tại khu chung cư Lakeside, TP.Vũng Tàu. Ngay khi được chia sẻ, thông tin này đã khiến dư luận hết sức hoang mang. Cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu vào cuộc xác minh và xác định chị C. là người đăng tải thông tin này. Thông tin trên được xác minh là sai sự thật. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị C. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật. Chị C. cũng đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG