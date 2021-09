Vũng Tàu thu hồi văn bản quy định khung giờ lưu thông

Tối 10/9, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã ký ban hành Công văn số 6629/UBND-QLĐT về việc thu hồi Công văn số 6603/UBND-QLĐT ngày 9/9 của UBND TP. Vũng Tàu về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng kiểm soát lưu thông của người dân tại chốt kiểm soát tuyến đường Trương Công Định (TP. Vũng Tàu).

Trong Công văn số 6629/UBND-QLĐT, UBND TP. Vũng Tàu nêu rõ, các đối tượng lưu thông trên đường và qua chốt thực hiện theo các văn bản trước đây của UBND TP. Vũng Tàu.

Trước đó, Công văn số 6603/UBND-QLĐT quy định, cán bộ, công chức, người lao động được phép đi làm theo kế hoạch chỉ được di chuyển, lưu thông từ 6-8 giờ và 17-19 giờ hằng ngày. Như vậy, những người này sẽ phải ăn, nghỉ trưa tại cơ quan, đơn vị.

Với lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) và tổ đi chợ hộ, thời gian được phép lưu thông từ 7-18 giờ hằng ngày. UBND TP. Vũng Tàu cũng quy định thời gian mở chốt vùng xanh từ 6-8 giờ và từ 17-19 giờ. Các xe tải vận chuyển hàng hóa đã đăng ký, xe “luồng xanh”, xe vận chuyển hàng tại các cảng cá chỉ được phép lưu thông từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Sáng 10/9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ lưu thông đối với người dân từ 6-8 giờ. Sau 8 giờ, các chốt đóng cửa, chỉ có lực lượng shipper được cho qua. Tại chốt kiểm soát cầu Cỏ May, nhiều xe vận chuyển hàng hóa vào thành phố bị ùn ứ do không được qua chốt. Các tài xế cho biết, họ chưa nắm được quy định trên. Ngay sau khi nhận được phản ánh của lực lượng trực tại chốt cầu Cỏ May, UBND TP Vũng Tàu đã yêu cầu “mở chốt” để xe “luồng xanh” lưu thông. Giao thông tại chốt này đã trở lại bình thường lúc 9 giờ 30 sáng 10/9.

Ngày 10/9, UBND tỉnh đã có văn bản số 12518/UBND-VP gửi BCĐ Phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ban hành các quy định về phòng, chống dịch. Trong văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu: UBND TP. Vũng Tàu thu hồi Công văn số 6603 về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố khi ban hành các văn bản quy định về công tác phòng, chống dịch phải nghiên cứu kỹ, thận trọng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch và theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Vũ Hồng Thuấn cho biết, địa phương quy định các xe “luồng xanh” chỉ vào thành phố ban đêm nhằm kiểm soát chặt người di chuyển trên đường, quyết tâm dập dịch trong 14 ngày giãn cách tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian ban hành gấp rút khiến các đơn vị vận tải chưa nắm được thông tin dẫn đến tình trạng trên. Ngay sau khi nhận thông tin phản ánh, thành phố đã yêu cầu lực lượng chức năng trực cho phép xe qua chốt.

“Việc ban hành quy định nói trên là để kiểm soát chặt chẽ hơn người ra đường, vì thời gian qua có nhiều người không thực hiện nghiêm, không đúng quy định. Tuy nhiên, qua tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, DN và chỉ đạo của UBND tỉnh, TP. Vũng Tàu quyết định thu hồi Công văn số 6603/UBND-QLĐT”, ông Vũ Hồng Thuấn thông tin thêm.

Bài, ảnh: AN NHIÊN