Hướng dẫn cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code

Chiều 10/9, Công an tỉnh đã hướng dẫn “sử dụng cấp giấy đi đường dành cho cán bộ và công dân” cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội của Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố và thị xã.

Đợt 1, giấy đi đường sẽ được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh. Các sở, ban, ngành sẽ tổng hợp danh sánh (theo mẫu đã gửi trước đó) người đủ điều kiện lưu thông gửi về Công an tỉnh (Phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội) qua địa chỉ email: phongpc06.cat.brvt@gmail.com.

Sau đó, các sở, ban ngành sẽ hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dùng máy tính hoặc smartphone truy cập vào trang Web: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn để đăng ký, thực hiện các bước tiếp theo để nhận mã thông tin cá nhân QR-Code. Mã QR-Code cá nhân in ra mang theo, hoặc dán trên phương tiện di chuyển, sao chép vào điện thoại để xuất trình khi kiểm tra.

Sau đợt 1 cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code cho cán bộ, công chức, viên chức sở, ban, ngành các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót để triển khai cấp cho công dân.

PHƯỚC AN