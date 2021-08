Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày (từ ngày 17/8, đến ngày 20/8/2021) đối với Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú tại 22 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Cao Văn Lĩnh tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17/8, tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch COVID-19 của UBND phường 3 tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trên đường Lê Hồng Phong. Khi đến gần vòng xoay Lê Hồng Phong - Thống Nhất (mới), tổ tuần tra phát hiện xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger, biển số 72C-132.62 do Cao Văn Lĩnh điều khiển đang lưu thông trên đường nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Cao Văn Lĩnh xuất trình “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” ký ngày 19/7/2021, của Công ty CP Quốc tế Hồng Lĩnh, không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy. Sau đó, tổ tuần tra yêu cầu Lĩnh đến trụ sở Công an phường 3 để làm việc. Tuy nhiên, khi đi tới vòng xoay ngã 5, Lĩnh điều khiển xe rẽ vào đường Trương Công Định về hướng Nguyễn An Ninh để bỏ trốn.

Đến giao lộ Trương Công Định - Lương Thế Vinh, ông Mai Phước Sang điều khiển xe mô tô chở ông Đỗ Văn Tấn (thành viên tổ tuần tra) đuổi kịp và chặn trước đầu bên trái, yêu cầu Lĩnh xuống xe. Lĩnh không thực hiện mà điều khiển xe ô tô tiếp tục bỏ chạy và va chạm với xe mô tô khiến ông Sang và ông Tấn ngã xuống đường. Hậu quả, ông Tấn bị xây xát nhẹ ở chân, xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.

Sau đó, Lĩnh lái xe chạy về trước Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh (824 Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu). Tổ tuần tra UBND phường 3 đuổi theo tới địa chỉ trên thì phát hiện Lĩnh và xe nên đưa về Công an phường 3 làm việc.

Tại Công an phường 3, cơ quan chức năng đo nồng độ cồn của Lĩnh là 0,053mg/lít khí thở (với mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, quy định tại điểm c khoản 6, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và tước GPLX từ 10-12 tháng).

Làm việc với cơ quan công an, Lĩnh khai nhận, trước đó có uống rượu một mình tại nhà. Sau đó, Lĩnh điều khiển xe ô tô đi giao trứng cho nhân viên Công ty CP Xây dựng Dầu khí Hồng Lĩnh, tại 824 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu. Lĩnh thừa nhận, việc ra đường trong thời gian trên là vi phạm Chỉ thị 16 và việc không chấp hành theo yêu cầu của tổ tuần tra mà điều khiển xe bỏ chạy là hành vi vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN